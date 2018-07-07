В одних фанатских шарфах! Поли, Шейк и Водянова болеют за Россию

7 июля российская сборная встретится со сборной Хорватии на ЧМ по футболу. Победа наших футболистов может стать настоящей сенсацией — ведь россияне еще никогда не выходили в решающие стадии плей-офф международного турнира. Спортсменов поддерживают и звезды.

Одними из первых футболистов попытались подбодрить российские супермодели Наташа Поли, Ирина Шейк и Наталья Водянова. Красавицы и молодые мамы решили позировать... топлес. Они надели лишь фанатские шарфы FIFA 2018.