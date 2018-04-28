В новом клипе Киркорова Бузова стала нервной продавщицей, а Рудковская — отчаянной домохозяйкой

Интернет-общественность уже вовсю обсуждает новое видео Филиппа Киркорова, называя его «клипом года» и «самой лучшей видеоработой певца за всю его карьеру». Музыкант и другие участники ролика — среди которых Иван Ургант, Ольга Бузова, Яна Рудковская с сыном Гном Гномычем, рэперы Тимати и Гнойный и другие самые популярные звезды Рунета — проявили отличное чувство юмора, поиронизировав над самими собой.
В ролике 50-летний Киркоров появился в образе известного рэпера Face. Других артистов узнать тоже не так просто — Григорий Лепс примерил на себя образ бездомного, Ольга Бузова встала за кассу супермаркета, а Басков стал эко-активистом.
Обыграли создатели клипа (в качестве них выступили звезды «Вечернего Урганта» Иван Ургант и Александр Гудков) и нашумевшее интервью Яны Рудковской, в котором она призналась, что иногда применяет телесные наказания к младшему сыну: в клипе маленький Саша Плющенко появился в футболке с надписью «У меня счастливое детство». А как вам новая видеоработа Филиппа Киркорова?
Фото: Youtube