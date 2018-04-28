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В новом клипе Киркорова Бузова стала нервной продавщицей, а Рудковская — отчаянной домохозяйкой

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Филипп Киркоров в клипе «Цвет настроения синий»
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Несколько часов назад Филипп Киркоров выпустил новый клип «Цвет настроения синий» и буквально «взорвал» Youtube.

Интернет-общественность уже вовсю обсуждает новое видео Филиппа Киркорова, называя его «клипом года» и «самой лучшей видеоработой певца за всю его карьеру». Музыкант и другие участники ролика — среди которых Иван Ургант, Ольга Бузова, Яна Рудковская с сыном Гном Гномычем, рэперы Тимати и Гнойный и другие самые популярные звезды Рунета — проявили отличное чувство юмора, поиронизировав над самими собой.

В ролике 50-летний Киркоров появился в образе известного рэпера Face. Других артистов узнать тоже не так просто — Григорий Лепс примерил на себя образ бездомного, Ольга Бузова встала за кассу супермаркета, а Басков стал эко-активистом.

Обыграли создатели клипа (в качестве них выступили звезды «Вечернего Урганта» Иван Ургант и Александр Гудков) и нашумевшее интервью Яны Рудковской, в котором она призналась, что иногда применяет телесные наказания к младшему сыну: в клипе маленький Саша Плющенко появился в футболке с надписью «У меня счастливое детство». А как вам новая видеоработа Филиппа Киркорова?

Фото: Youtube

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