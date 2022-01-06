В новогоднюю ночь скончался актер фильма «12 стульев» Михаил Бычков

Михаил Бычков скончался в ночь с 31 на 1 января в своей квартире на севере Москвы, где он проживал с супругой Ольга Николаевна. Именно она наутро обнаружила бездыханное тело мужа и вызвала скорую помощь. «Утром 1 января бригадой скорой помощи была констатирована смерть 71-летнего пенсионера. Медики установили естественную причину смерти. Почивший умер во сне», — сообщили представители правоохранительных органов.

«Сын артиста также рассказал о том, что отец не был охочий до наград, для него было главное увлечение профессией. Когда актёру показывали информацию про него в интернете, он без ложной скромности говорил, что это лишь капля в море. Михаил Бычков снялся в 50 фильмах, участвовал в 70 спектаклях, в 3 операх и 2 балетах», — сообщает портал KP.RU

А из-за того, что большая часть архива Союза театральных деятелей сгорела во время пожара, ему не удалось восстановить свой послужной список, что повлияло на размер пенсии — она была значительно меньше, чем Михаил должен был получать.

За всю свою актерскую карьеру Бычков сыграл в нескольких популярных фильмах. Одними из которых стали: «12 стульев»; «Небеса обетованные»; «Акселератка»; «И это все о нем» и «Осень».

На данный момент дата, место и время прощания с Михаилом Бычковым остается неизвестной.