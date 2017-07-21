Стали известны имена лауреатов 1-го кинофестиваля актуального кино

22 июля в Нижнем Новгороде состоялась церемония закрытия 1-го кинофестиваля актуального кино «Горький Fest». Жюри фестиваля, в состав которого вошли кинооператор Сергей Мачильский, актер Кирилл Сафонов и киновед Алена Солнцева, во главе с председателем, кинорежиссером Владимиром Хотиненко, назвало имена победителей и вручило им статуэтки в виде фигуры писателя Максима Горького.

На красной дорожке перед кинотеатром «Октябрь», где состоялась церемония закрытия фестиваля, в этот вечер появились Михаил Пореченков, Александр Панкратов-Черный, Катерина Шпица с сыном Германом, Анна Чурина с супругом Алексеем Петрухиным и дочерью Ксенией, Кирилл Сафонов и другие известные актеры и работники киноиндустрии.

Александр Панкратов-Черный, Оксана Михеева, Михаил Пореченков с гостями фестиваля

В приветственном слове Владимир Хотиненко поблагодарил всех, кто инициировал процесс и появление нового кинофестиваля, и отметил, что «Горький Fest», «безусловно, должен стать составной частью Нижнего Новгорода. Определенно могу сказать, что первый блин не комом!»

Президент кинофестиваля, актер Михаил Пореченков пообещал, что «Горький Fest» будет проводиться ежегодно: «Мы хотим, чтобы к зрителю пришло кино – наше новое российское кино. До встречи в будущем году – на том же месте. Обещаю - будет интересно!»

Михаил Пореченков

Мы публикуем список лауреатов 1-го кинофестиваля «Горький Fest»:

Гран-при фестиваля – фильм «Турецкое седло», режиссер Юсуп Разыков

Приз «За вклад в современный кинематограф» — режиссер Александр Велединский

Приз за режиссуру – фильм «Софичка», режиссер Кира Коваленко

Специальный приз жюри – фильм «Маленький поезд», режиссер Тамара Дондурей

Приз «За профессию в кино» - актриса Инна Степанова, фильм «Не для речки», режиссер Алиса Хмельницкая

Специальное упоминание – фильм «Молоко», режиссер Дарья Власова

Лауреаты кинофестиваля