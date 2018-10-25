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«В нашей семье все женщины умеют и любят готовить»: Лиза Пескова накормила Рамзана Кадырова блюдами чеченской кухни

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Лизы Песковой

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Дочь Дмитрия Пескова научилась готовить Жижиг-Галнаш, Чепалгаш, Хингалаш и Далныш.

Многие российские звезды с восторгом отзываются о гостеприимстве Рамзана Кадырова. Не стала исключением и 20-летняя Лиза Пескова, дочь известного политика Дмитрия Пескова. В своем блоге она поделилась впечатлениями от визита в Чеченскую Республику, где ее встретили как родную дочь.

«В нашей семье все женщины умеют и любят готовить, и я – не исключение, хоть опыта мне набираться ещё долго. Несмотря на то, что я рано начала жить одна, по-настоящему готовить я захотела научиться только лет в 17. В Чеченской Республике я училась готовить национальные блюда - Жижиг-Галнаш (мясо с галушками) и чеченские лепёшки - Чепалгаш (с творогом), Хингалаш (с тыквой), Далныш (с мясом) и др. Отдельное спасибо повару Амине за интересные уроки и кулинарные секреты. И, конечно же, благодарю Рамзана Ахматовича за возможность не только полюбоваться красотой Республики, но и научиться многим полезным, необходимым в жизни вещам», — написала Лиза в блоге.

Подписчики позитивно отнеслись к опыту молодой женщины: «Какая ты молодец!! Вкуснятина, наверное, невероятная))», «Восточная хухня👍», «Приятного аппетита», «Теперь приезжай в Дагестан. Научим тебя варить хинкал)», «На очереди осетинские пироги», «Грузинскую кухня тоже бомба», «Лиза, какая кухня вкуснее французкая, чеченская или русская?», «На первом фото на маму похожа очень».

А вы любите экспериментировать на кухне?

Фото и видео: instagram

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