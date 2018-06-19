«В нашей семье двое детей»: Кристина Асмус заинтриговала семейным видео и пикантным снимком из ванной

Семейная жизнь актрисы Кристины Асмус давно находится под пристальным вниманием ее поклонников. Они восхищаются идиллией, царящей между ней и супругом, шоуменом Гариком Харламовым, и очень ждут новостей о прибавлении.
«В нашей семье двое детей )))», — призналась сегодня Кристина.
Говоря о детях, Кристина имела в виду мужа и дочь: Гарик — прекрасный отец, говорит на одном языке с девочкой (лицо которой пара скрывала до последнего времени). Но мысли подписчиков были направлены в совершенно другое русло. «Прям Чапаев с Анкой пулеметчицей!», «Сходите за третьим, ваш старший уже большой, помощником будет», «Нужно третьего так веселее будет», «Ему сына надо чтоб так играть)))», — «читают между строк» поклонники пары. Время от времени актриса подогревает их интерес к этой теме, демонстрируя, например, округливийся животик.
Играя с малышкой, супруг дарит любимой жене драгоценные минуты, которые Кристина может потратить на себя. «Пенистый вечер))))», — игриво написала она вчера, не на шутку взволновав подписчиков.
«Кристин, наблюдаю очень давно за тобой и семейной жизнью с Гариком! Вы очень красивая пара! У Гарика идеальное чувство юмора, а у тебя природная живая и удивительно настоящая красота! Берегите друг друга, поскольку в жизни много разных испытаний. Но вы очень сильные и справитесь со всем! Про пенистый вечер мне очень понравилось фото. Ощущается влияние Харлашки, но только в хорошем смысле», — пишут ей поклонники.
К откровенным снимкам в блоге жены муж относится с юмором.
Фото: instagram