«В нашей семье двое детей»: Кристина Асмус заинтриговала семейным видео и пикантным снимком из ванной

Говоря о детях, Кристина имела в виду мужа и дочь: Гарик — прекрасный отец, говорит на одном языке с девочкой (лицо которой пара скрывала до последнего времени). Но мысли подписчиков были направлены в совершенно другое русло. «Прям Чапаев с Анкой пулеметчицей!», «Сходите за третьим, ваш старший уже большой, помощником будет», «Нужно третьего так веселее будет», «Ему сына надо чтоб так играть)))», — «читают между строк» поклонники пары. Время от времени актриса подогревает их интерес к этой теме, демонстрируя, например, округливийся животик.

Играя с малышкой, супруг дарит любимой жене драгоценные минуты, которые Кристина может потратить на себя. «Пенистый вечер))))», — игриво написала она вчера, не на шутку взволновав подписчиков.