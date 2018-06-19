logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«В нашей семье двое детей»: Кристина Асмус заинтриговала семейным видео и пикантным снимком из ванной

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Кристины Асмус

Arrows-left
Arrows-right
Reload
30-летняя актриса Кристина Асмус снова заставила говорить о себе.

Семейная жизнь актрисы Кристины Асмус давно находится под пристальным вниманием ее поклонников. Они восхищаются идиллией, царящей между ней и супругом, шоуменом Гариком Харламовым, и очень ждут новостей о прибавлении.

«В нашей семье двое детей )))», — призналась сегодня Кристина.

Говоря о детях, Кристина имела в виду мужа и дочь: Гарик — прекрасный отец, говорит на одном языке с девочкой (лицо которой пара скрывала до последнего времени). Но мысли подписчиков были направлены в совершенно другое русло. «Прям Чапаев с Анкой пулеметчицей!», «Сходите за третьим, ваш старший уже большой, помощником будет», «Нужно третьего так веселее будет», «Ему сына надо чтоб так играть)))», — «читают между строк» поклонники пары. Время от времени актриса подогревает их интерес к этой теме, демонстрируя, например, округливийся животик.

Играя с малышкой, супруг дарит любимой жене драгоценные минуты, которые Кристина может потратить на себя. «Пенистый вечер))))», — игриво написала она вчера, не на шутку взволновав подписчиков.

«Кристин, наблюдаю очень давно за тобой и семейной жизнью с Гариком! Вы очень красивая пара! У Гарика идеальное чувство юмора, а у тебя природная живая и удивительно настоящая красота! Берегите друг друга, поскольку в жизни много разных испытаний. Но вы очень сильные и справитесь со всем! Про пенистый вечер мне очень понравилось фото. Ощущается влияние Харлашки, но только в хорошем смысле», — пишут ей поклонники.

К откровенным снимкам в блоге жены муж относится с юмором.

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Знакомая Алеси Кафельниковой опозорила ее на всю страну, показав интимные фото
Новая прическа Максима Галкина стала причиной семейных проблем
Озорная и помолодевшая Алла Пугачева позирует Максиму Галкину на отдыхе
Платье, ради которого экстремально худеет Елена Малышева, жестко раскритиковали в Сети
«Мы видели осьминога»: тараторка Лиза Галкина очаровала всех рассказами юного натуралиста
Все-таки беременна? Ксения Собчак демонстрирует сильно округлившийся живот