В мужском кругу! Стефания Маликова поделилась семейными фото с подросшим братом, отцом и дедом

«Какие вы все хорошенькие! С Наступающим всех Вас!», «Младший копия дедушки!», «Маркуша-фотограф, растет в хорошей семье», «Ваши дедушка и папа выглядят настолько добрыми людьми, что можно только себе представить, в какой любви Вы росли! С наступающим!» — восхищаются в комментариях поклонники и поздравляют Стешу и ее семью с Новым годом.

Фото с братом Стефания показывает редко, но на этих снимках видно, что несмотря на сильную разницу в возрасте, у детей Дмитрия Маликова очень теплые и дружеские отношения.

Напомним, Стефании Маликовой уже 21 год, она родилась в звездной семье в феврале 2000 года.