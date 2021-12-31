В мужском кругу! Стефания Маликова поделилась семейными фото с подросшим братом, отцом и дедом
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Фото: Instagram @steshamalikova
Звездой серии снимков, помимо самой Стеши, несомненно стал ее подросший брат Марк. Он забавно дурачился в объятиях сестры и даже успел почувствовать себя фотографом, взяв в руки фотоаппарат, напоминающий раритетный. Малышу уже почти 4 года. Он появился на свет у Дмитрия и Елены Маликовых в январе 2018.
«Какие вы все хорошенькие! С Наступающим всех Вас!», «Младший копия дедушки!», «Маркуша-фотограф, растет в хорошей семье», «Ваши дедушка и папа выглядят настолько добрыми людьми, что можно только себе представить, в какой любви Вы росли! С наступающим!» — восхищаются в комментариях поклонники и поздравляют Стешу и ее семью с Новым годом.
Фото с братом Стефания показывает редко, но на этих снимках видно, что несмотря на сильную разницу в возрасте, у детей Дмитрия Маликова очень теплые и дружеские отношения.
Напомним, Стефании Маликовой уже 21 год, она родилась в звездной семье в феврале 2000 года.
Фото: Instagram @steshamalikova