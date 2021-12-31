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В мужском кругу! Стефания Маликова поделилась семейными фото с подросшим братом, отцом и дедом

В канун Нового года все звезды стремятся больше времени проводить со своими семьями и непременно делятся этим в инстаграм. Большая семья Маликовых накануне праздника собралась вместе в одном из московских ресторанов. Стефания, старшая дочь музыканта Дмитрия Маликова, поделилась целым фотоотчетом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Марк Маликов

Фото: Instagram @steshamalikova

Звездой серии снимков, помимо самой Стеши, несомненно стал ее подросший брат Марк. Он забавно дурачился в объятиях сестры и даже успел почувствовать себя фотографом, взяв в руки фотоаппарат, напоминающий раритетный. Малышу уже почти 4 года. Он появился на свет у Дмитрия и Елены Маликовых в январе 2018.

«Какие вы все хорошенькие! С Наступающим всех Вас!», «Младший копия дедушки!», «Маркуша-фотограф, растет в хорошей семье», «Ваши дедушка и папа выглядят настолько добрыми людьми, что можно только себе представить, в какой любви Вы росли! С наступающим!» — восхищаются в комментариях поклонники и поздравляют Стешу и ее семью с Новым годом.

Фото с братом Стефания показывает редко, но на этих снимках видно, что несмотря на сильную разницу в возрасте, у детей Дмитрия Маликова очень теплые и дружеские отношения.

Напомним, Стефании Маликовой уже 21 год, она родилась в звездной семье в феврале 2000 года.

Фото: Instagram @steshamalikova

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