В Москве загорелся элитный дом, где живут Чехова, Агутин и другие звезды

В Москве загорелся 34-этаэнвй дом в элитном жилом комплексе «Аэробус». Это место известно тем, что там проживает много звезд, среди которых Анфиса Чехова, Ефим Шифрин, Александр Жулин, Леонид Агутин, Стас Пьеха, Алексей Смертин и другие.

О возгорании сообщает ТАСС.

Как стало известно журналистам, на здании загорелся фасад, и жильцы были эвакуированы.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений, по предварительной информации, по данному адресу происходило загорание фасада жилого дома с 27-го по 31-й этажи. Площадь пожара уточняется. Пожарные приступили к ликвидации загорания, в целях безопасности людей выводят из здания», – рассказали в пресс-службе столичного МЧС.

Как уточнили в ведомстве, с огнем борются спокойно, жизни людей ничего не угрожает

«Угрозы людям нет. Информации о пострадавших не поступало. Продолжаются работы по ликвидации загорания», – говорится в сообщении ведомства.