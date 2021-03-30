В Москве загорелся элитный дом, где живут Чехова, Агутин и другие звезды
В Москве загорелся 34-этаэнвй дом в элитном жилом комплексе «Аэробус». Это место известно тем, что там проживает много звезд, среди которых Анфиса Чехова, Ефим Шифрин, Александр Жулин, Леонид Агутин, Стас Пьеха, Алексей Смертин и другие.
О возгорании сообщает ТАСС.
Как стало известно журналистам, на здании загорелся фасад, и жильцы были эвакуированы.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений, по предварительной информации, по данному адресу происходило загорание фасада жилого дома с 27-го по 31-й этажи. Площадь пожара уточняется. Пожарные приступили к ликвидации загорания, в целях безопасности людей выводят из здания», – рассказали в пресс-службе столичного МЧС.
Как уточнили в ведомстве, с огнем борются спокойно, жизни людей ничего не угрожает
«Угрозы людям нет. Информации о пострадавших не поступало. Продолжаются работы по ликвидации загорания», – говорится в сообщении ведомства.
Фото: wikipedia
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!