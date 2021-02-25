Юдашкин с женой и другие звезды на премьере фильма «Дом Пьера Кардена» в Москве

Дизайнер роскошных платьев Виктория Берман также предпочла черный. На ней было «кожаное» платье длины миди.

Документальный фильм о выдающемся французском модельере итальянского происхождения Пьере Кардене, основателе всемирно известного бренда, рассказывает историю его жизни длиною почти в столетие. Картина повествует о периоде насыщенного творчества и показывает, как Карден прошел путь от молодого театрального художника до иконы моды.

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