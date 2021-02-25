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Юдашкин с женой и другие звезды на премьере фильма «Дом Пьера Кардена» в Москве

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Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

В московском кинотеатре «Пионер» в среду, 24 февраля, состоялась светская премьера документального фильма «Дом Пьера Кардена», на котором модельер Валентин Юдашкин и его жена Марина после долгого перерыва появились вместе.

Зрителям картину презентовала стилист и художник по костюмам Василиса Гамалея-Гусарова. Кроме нее, племянник Кардена Родриго Базиликати записал специальное видеообращение, которое транслировали во время показа.

На представление пришли модельер Валентин Юдашкин с супругой Мариной, партнер и сооснователь агентства Lunar Hare Александр Перепелкин, журналистка, соосновательница Telegram-канала «Антиглянец» Татьяна Столяр, вице-президент Национальной Академии индустрии моды Валерий Белгородский, актер, модель Федор Гамалея, модель, телеведущая Ирина Йовович, фотограф Саша Мадемуазель, дизайнер Виктория Берман и другие.

Лента выходит в кинотеатральный прокат 25 февраля.

Валентин Юдашкин с супругой Мариной

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Чета Юдашкиных выбрала для мероприятия строгие наряды. На Марине было платье total black с длинными рукавами, а Валентин предпочел белую рубашку, черный костюм, образ украсил серый галстук. При этом пара долгое время не появлялась на публике.

Виктория Берман

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Дизайнер роскошных платьев Виктория Берман также предпочла черный. На ней было «кожаное» платье длины миди.

Документальный фильм о выдающемся французском модельере итальянского происхождения Пьере Кардене, основателе всемирно известного бренда, рассказывает историю его жизни длиною почти в столетие. Картина повествует о периоде насыщенного творчества и показывает, как Карден прошел путь от молодого театрального художника до иконы моды.

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Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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