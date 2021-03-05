Выступления Гагариной, LOBODA и не только: чем порадует ежегодная премия «ЖАРА Music Awards»

3 марта в Москве прошла закрытая вечеринка по случаю скорой музыкальной премии «ЖАРА Music Awards», на которой появились Эмин Агаларов, Яна Кошкина, Юлия Барановская, Нюша, Ханна, Artik & Asti, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Анита Цой и другие звезды. Премия станет ярким музыкальным событием после года затишья, которое ознаменует окончание пандемии коронавируса.