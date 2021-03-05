Выступления Гагариной, LOBODA и не только: чем порадует ежегодная премия «ЖАРА Music Awards»
В начале апреля в Москве пройдет ежегодная музыкальная премия «ЖАРА Music Awards», на которой соберутся все топовые знаменитости.
Фото: архив пресс-службы
На мероприятии выступят HammAli & Navai, Филипп Киркоров, Юлианна Караулова, Jah Khalib, Артур Пирожков, LOBODA, Мари Краймбрери, Artik & Asti, Егор Крид, А’STUDIO, Полина Гагарина, #2Маши, Jony, Валерий Меладзе, EMIN, Григорий Лепс, Макс Барских, ZIVERT, Анита Цой, Cosmos Girls и другие звезды.
Ведущими станут Ксения Собчак и ее супруг, режиссер Константин Богомолов.
Трансляция музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» 2021 пройдет на телеканале «ЖАРА», а сам концерт начнется в 21:00.
Фото: архив пресс-службы
3 марта в Москве прошла закрытая вечеринка по случаю скорой музыкальной премии «ЖАРА Music Awards», на которой появились Эмин Агаларов, Яна Кошкина, Юлия Барановская, Нюша, Ханна, Artik & Asti, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Анита Цой и другие звезды. Премия станет ярким музыкальным событием после года затишья, которое ознаменует окончание пандемии коронавируса.
Фото: архив пресс-службы
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