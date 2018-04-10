В мокрой майке и без бюстгальтера: очень горячая Эшли Грэм позирует на пляже

Plus-size-модель Эшли Грэм никогда не стеснялась своей далекой от идеала фигуры — напротив, она сделала пышные соблазнительные формы своей «фишкой». Девушка с удовольствием демонстрирует аппетитные бюст и бедра в различных фотосессиях и в откровенных видеороликах.

На днях в аккаунте журнала Sports Illustrated появилось очень горячее видео, в котором Эшли обливают водой, пока она позирует на пляже. При этом на модели — невероятно откровенный купальник и белый полупрозрачный топ. Нетрудно догадаться, что в мокром виде этот наряд показал все прелести мисс Грэм…