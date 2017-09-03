В блоге скандально известной актрисы появился забавный видеоролик

Некоторое время назад Настасья Самбурская попробовала свои силы на певческом поприще — актриса начала сотрудничать с популярным композитором и продюсером Виктором Дробышем. В связи с назначением Виктора Яковлевича музыкальным продюсером «Новой Фабрики звезд» Настасья опубликовала в Instagram видеоролик в свойственном ей юмористическом стиле. «Виктор Яковлевич Дробыш завел «Инстаграм» и «Новую фабрику звезд» на канале Муз ТВ. Поэтому в моем сердце поселилась и пригрелась крыса-ревность», — подписала видеозапись актриса.

Подписчики Настасьи оценили юмор: «Так здорово!», «Самбурская – ты огонь», «Это смешно», «Самбуся жжет,огонь девочка,стержень у нее ой ой ой», «Как можно не взять такой таланты!», «Эта девка просто пуля!», «Круто, мощно, мне нравится». Стоит отметить, что продюсер также разместил в своем Instagram этот видеоролик и отметил в подписи: «Ну вот, и первая реакция моих артистов на Новую Фабрику Звёзд😈😈😈остаётся мне, в этот воскресный день сидеть тихонечко и ждать, когда Пьеха с топором прибежит, или Слава с гранатой».