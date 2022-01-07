Прогулки по пляжу, чтение книг и рыбалка: Стриженова рассказала, как они с мужем отдыхают на Мальдивах
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Екатерина Стриженова отдыхает не только от студий Первого канала, темных гримерок Останкино, но и от скучной и слишком формальной одежды. Звезда поделилась в сториз видео, где она прогуливается вокруг железной елки на берегу океана, а надето на ней легкое цветочное платье со спущенной линией плеч.
Замедлиться пара решила не только от ритма города. Телеведущая поделилась с подписчиками интересной историей. Оказывается, ее муж Александр берет с собой на отдых полчемодана книг. Стриженов читает запоем и «в среднем за 2 дня может проглотить 1000 страниц».
А вот ведущая программы «Доброе утро» на «Первом канале» настолько устается от срочной работы с текстами: по долгу службы ей приходится прочитывать сотни различных текстов, что-то учить, запоминать, что признается: «Если меня никто не торопит, я буду читать медленно, наслаждаясь словами и эмоциями». Екатерина и Александр в браке уже 34 года, поэтому откровение артистки о том, что самые трогательрные моменты пара зачитывает друг другу в слух, совсем не удивляет.
На Мальдивах знаменитая пара не только загорает и читает книги. Екатерина также рассказала, что они с мужем занимаются рыбалкой, а Александр еще и может сам приготовить улов.
Фото: GlobalLookPress