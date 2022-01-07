Прогулки по пляжу, чтение книг и рыбалка: Стриженова рассказала, как они с мужем отдыхают на Мальдивах

А вот ведущая программы «Доброе утро» на «Первом канале» настолько устается от срочной работы с текстами: по долгу службы ей приходится прочитывать сотни различных текстов, что-то учить, запоминать, что признается: «Если меня никто не торопит, я буду читать медленно, наслаждаясь словами и эмоциями». Екатерина и Александр в браке уже 34 года, поэтому откровение артистки о том, что самые трогательрные моменты пара зачитывает друг другу в слух, совсем не удивляет.

На Мальдивах знаменитая пара не только загорает и читает книги. Екатерина также рассказала, что они с мужем занимаются рыбалкой, а Александр еще и может сам приготовить улов.