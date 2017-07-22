В кружевном белье и с красной помадой: молодая мама Ирина Шейк вновь взбудоражила поклонников
Ирина Шейк стала мамой больше трех месяцев назад, подарив своему возлюбленному Брэдли Куперу дочь Лею де Сейн.
Несмотря на то, что со дня родов прошло не так много времени, супермодель уже вовсю позирует перед самыми известными фотографами, а на днях и вовсе полностью обнажилась для модной съемки.
Накануне Шейк вновь взбудоражила поклонников. В своем блоге звезда опубликовала фото в кружевном белье с впечатляющим декольте, а также ярко-красной помадой на губах. Этим снимком Ирина отметила Международный день губной помады.
«Счастливый #NationalLipstickDay .. празднование с моим любимым lorealmakeup», - подписала фото она.
Поклонники модели остались в восторге от ее красоты и осыпали Шейк комплиментами: «Самая красивая», «Моя королева», «Ты невероятна!», «Безупречна», «Просто пострясающая!».
Фото: instagram.com, globallookpress.com