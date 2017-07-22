Ирина Шейк стала мамой больше трех месяцев назад, подарив своему возлюбленному Брэдли Куперу дочь Лею де Сейн.

Несмотря на то, что со дня родов прошло не так много времени, супермодель уже вовсю позирует перед самыми известными фотографами, а на днях и вовсе полностью обнажилась для модной съемки.