Ведущая не перестает удивлять поклонников

После провокационного видео, где Ольга Бузова на съемках нового выпуска шоу «Дом-2» облизывает флейту , общественность, казалось бы, уже нечем удивить. Но не тут-то было. Ведущая снова привлекла к себе внимание весьма необычным способом. В Сеть попал ролик, в котором певица лежит в розовом халатике в кровати прямо на оживленной проезжей части.

Запечатлеть это удалось одному из автомобилистов, проезжающих мимо. Мужчина поинтересовался у Бузовой, что она делает на дороге в таком виде, но звезда старательно скрывала лицо от камеры, а затем попросила водителя ехать дальше.

Позднее помощник Ольги заявил, что это были съемки рекламного ролика.

Фото: instagram.com