В дерзкой коже и цепях: Любовь Толкалина с дочерью затмили всех на премьере сериала
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
Звездные мама с дочкой выбрали образы в единой стилистике. Любовь Толкалина появилась в черном платье-комбинации, грубых ботинка и байкерской куртке-косухе, а дополнила образ сумкой на металлической цепочке. Ее дочь Маша примерила дерзкую кожаную мини, рубашку в тон с прозрачными рукавами, а также выбрала грубые аксессуары-цепи.
В таком образе Любовь Толкалина точно прошла бы кастинг на роль девушки Бонда. Актриса в интервью Hello! рассказала, что могла бы стать партнершей Дэниела Крейга.
«Я пробовалась на роль девушки Бонда в «Не время умирать». Тогда на эту роль пробовались многие, но никто никому не мог об этом говорить. Мы подписывали документ толщиной с книгу со специальным логотипом 007. Летала тогда специально в Лондон, готовилась. Для проб они выбрали сцену из «Казино Рояль», где Ева Грин и Дэниел Крейг разговаривают про деньги. Очень сложный текст был и для заучивания, и для реализации. Для меня, когда работаю на английском, главное — выговорить», — рассказала Толкалина в интервью.
«И снова здравствуйте» — экшн-комедия с Андреем Мерзликиным в главной роли, о приключениях восставшего из мертвых бандита Бориса. В сериале от продюсеров «Беспринципных» также снялись Денис Власенко, Аглая Тарасова, Любовь Толкалина, Алексей Серебряков, Павел Чинарёв и другие блестящие актеры.
Фото: GlobalLookPress