В дерзкой коже и цепях: Любовь Толкалина с дочерью затмили всех на премьере сериала

В таком образе Любовь Толкалина точно прошла бы кастинг на роль девушки Бонда. Актриса в интервью Hello! рассказала, что могла бы стать партнершей Дэниела Крейга.

«Я пробовалась на роль девушки Бонда в «Не время умирать». Тогда на эту роль пробовались многие, но никто никому не мог об этом говорить. Мы подписывали документ толщиной с книгу со специальным логотипом 007. Летала тогда специально в Лондон, готовилась. Для проб они выбрали сцену из «Казино Рояль», где Ева Грин и Дэниел Крейг разговаривают про деньги. Очень сложный текст был и для заучивания, и для реализации. Для меня, когда работаю на английском, главное — выговорить», — рассказала Толкалина в интервью.