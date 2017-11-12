Смелое фото появилось в Instagram популярной актрисы.

48-летняя Эвелина Бледанс не перестает удивлять поклонников. Актриса, которая может похвастаться изящными изгибами фигуры, приняла участие в необычной фотосессии, кадры из которой стали появляться в Instagram звезды. Так, на одном из последних снимков полуголая Эвелина позирует в обнимку с цветочным горшком: «Если ночью вы затеяли уборку, к чему это? "Нет мужа, так прижмись к горшку, он моден в нынешнем сезоне!"»

Многие фолловеры не оценили образ Эвелины: «Почему то мне не понравилось фото», «К чему выставлять старческие мослы на показ?», «Как ни крути,возраст все равно о себе говорит.такая одежда ещё больше показывает это» , «Эвелина, вы красивая и в отличной форме, но этот образ мне не нравится😯».

Напомним, не так давно стало известно о разводе Эвелины Бледанс и Александра Семина. В эфире ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» актриса рассказала, что год назад официально рассталась с супругом. Тем не менее пара поддерживает теплые дружеские отношения ради сына Семы — мальчика, родившегося с синдромом Дауна.

(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)

Фото: instagram