По информации инсайдеров, певица снимает в нью-йоркском метро новый клип

48-летняя Дженнифер Лопес умеет удивлять! Некоторое время назад в Сети появились фотографии певицы в халате, сделанные на одной из станций метро в Нью-Йорке.

Публикация от Jennifer Lopez | JLo Fan Page♪ (@sogol_jlover) Сен 1 2017 в 7:41 PDT

По информации Just Jared, певица спустилась в метро для съемок нового клипа на песню Amor. В своем блоге Дженнифер поделилась кадром со съемок музыкального видео.

Публикация от JENNIFER FOLLOWS (@lovingjlo) Сен 1 2017 в 2:52 PDT

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Авг 31 2017 в 6:00 PDT

Напомним, некоторое время назад Дженнифер Лопес представила клип на песню Ni Tu Ni Yo. В Instagram певицы появилась фотография в провокационном платье с разрезами до талии. Кроме того, в этом же платье Дженнифер выступила на концерте в честь Дня независимости США 4 июля.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Июл 9 2017 в 1:20 PDT