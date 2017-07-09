В халате по Нью-Йорку: в Сеть попали странные фотографии Дженнифер Лопес
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По информации инсайдеров, певица снимает в нью-йоркском метро новый клип
48-летняя Дженнифер Лопес умеет удивлять! Некоторое время назад в Сети появились фотографии певицы в халате, сделанные на одной из станций метро в Нью-Йорке.
По информации Just Jared, певица спустилась в метро для съемок нового клипа на песню Amor. В своем блоге Дженнифер поделилась кадром со съемок музыкального видео.
Напомним, некоторое время назад Дженнифер Лопес представила клип на песню Ni Tu Ni Yo. В Instagram певицы появилась фотография в провокационном платье с разрезами до талии. Кроме того, в этом же платье Дженнифер выступила на концерте в честь Дня независимости США 4 июля.
Фото: instagram