В халате и без макияжа: Марина Александрова показала расслабленный образ

«Без макияжа, без паники, на каникулах… уже мечты. Съемки, репетиции, спектакли, концерт, мечты в реальности!» — поделилась актриса.

Уже через полгода Александровой исполняется 40 лет, но в это очень трудно поверить. На лице Марины нет ни единой морщинки. По ее словам, самый главный секрет красоты — это здоровый сон. Актриса внимательно подходит к этому вопросу: включает увлажнитель воздуха, открывает окно и не сидит в телефоне перед сном. Александрова против дневного сна и ленивых подъемов.

Также звезда занимается йогой. Каждое утро она начинает с комплекса асан и три раза в неделю ходит в тренажерный зал.

С 2011 года Марина замужем за продюсером Андреем Болтенко и воспитывает двоих детей Андрея и Екатерину.