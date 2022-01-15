В халате и без макияжа: Марина Александрова показала расслабленный образ
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
На снимке звезда сериала «Екатерина» позирует в банном халате с убранными волосами на фоне спа-центра и бассейна. На лице актрисы полностью отсутствует макияж. Фото сделано во время отдыха, но сейчас артистка уже полностью вернулась к работе в театре.
Фото: @mar_alexandrova/Instagram
«Без макияжа, без паники, на каникулах… уже мечты. Съемки, репетиции, спектакли, концерт, мечты в реальности!» — поделилась актриса.
Уже через полгода Александровой исполняется 40 лет, но в это очень трудно поверить. На лице Марины нет ни единой морщинки. По ее словам, самый главный секрет красоты — это здоровый сон. Актриса внимательно подходит к этому вопросу: включает увлажнитель воздуха, открывает окно и не сидит в телефоне перед сном. Александрова против дневного сна и ленивых подъемов.
Также звезда занимается йогой. Каждое утро она начинает с комплекса асан и три раза в неделю ходит в тренажерный зал.
С 2011 года Марина замужем за продюсером Андреем Болтенко и воспитывает двоих детей Андрея и Екатерину.
Фото: Instagram, Global Look Press