В Каннах Кристен Стюарт похвасталась рельефным прессом, а Шэрон Стоун — бесконечными ногами

Не пропустила очередную премьеру и Шэрон Стоун. Звезда «Основного инстинкта», «Щепки» и десятков других блокбастеров появилась на красной дорожке в облегающем изумрудном платье Dolce & Gabbana со змеиным принтом и разрезом для бедра, позволившем голливудской диве продемонстрировать свои бесконечные ноги.

Днем ранее Стоун прибыла на премьеру в Каннах также в платье Dolce & Gabbana, принт которого напоминал узоры гжели.