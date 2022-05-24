В Каннах Кристен Стюарт похвасталась рельефным прессом, а Шэрон Стоун — бесконечными ногами
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Фото: Isabelle Vautier/ Global Look press
Перед показом на красной дорожке состоялся фотосет звезд первой величины: Шэрон Стоун, Венсана Касселя и Тины Кунаки, Кристен Стюарт, Леи Сейду, Вигго Мортинсена, Дэвида Кроненберга, Мэгги Джилленхол, Эмили Ратаковски и других знаменитостей.
Кристен Стюарт прибыла на премьеру в наряде Chanel (она является лицом бренда). Костюм состоял из сверкающего короткого топа и длинной белой юбки асимметричного кроя с большим бантом спереди. Наряд позволил актрисе похвастаться рельефным прессом.
Леа Сейду для выхода в свет выбрала «стальное» полупрозрачное платье Louis Vuitton.
Фото: Imagespace/ Global Look press
Не пропустила очередную премьеру и Шэрон Стоун. Звезда «Основного инстинкта», «Щепки» и десятков других блокбастеров появилась на красной дорожке в облегающем изумрудном платье Dolce & Gabbana со змеиным принтом и разрезом для бедра, позволившем голливудской диве продемонстрировать свои бесконечные ноги.
Днем ранее Стоун прибыла на премьеру в Каннах также в платье Dolce & Gabbana, принт которого напоминал узоры гжели.
Фото: Imagespace/ Global Look press
Венсан Кассель посещает все светские тусовки в компании молодой жены Тины Кунаки. Не стала исключением и премьера в Каннах. Актер выбрал классический костюм со смокингом, а Тина — платье Valentino оттенка мяты.
Фото: Imagespace/ Global Look press
Модель и актриса Эмили Ратаковски позировала перед сотнями камер в прозрачном кружевном черном платье Miu Miu. Эмили не изменяет себе и при каждом появлении на публике хвастается точеной фигурой.
Фото: Imagespace/ Global Look press
Фильм обладателя двух золотых пальмовых ветвей (в номинациях «Золотой наставник» и особый приз жюри за фильм «Автокатастрофа») Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» рассказывает о недалеком будущем, когда человеческая эволюция идет более быстрыми, чем сейчас, темпами. Кто-то из людей с легкостью принимает происходящие с телом изменения, а кто-то сопротивляется им изо всех сил.