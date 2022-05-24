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В Каннах Кристен Стюарт похвасталась рельефным прессом, а Шэрон Стоун — бесконечными ногами

На Лазурном берегу в самом разгаре 75-й Каннский кинофестиваль. 23 мая там состоялась премьера фильма Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» с Кристен Стюарт, Леей Сейду и Вигго Мортинсеном в главных ролях. Премьера, как обычно, собрала множество знаменитостей.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кристен Стюарт

Фото: Isabelle Vautier/ Global Look press

Перед показом на красной дорожке состоялся фотосет звезд первой величины: Шэрон Стоун, Венсана Касселя и Тины Кунаки, Кристен Стюарт, Леи Сейду, Вигго Мортинсена, Дэвида Кроненберга, Мэгги Джилленхол, Эмили Ратаковски и других знаменитостей.

Кристен Стюарт прибыла на премьеру в наряде Chanel (она является лицом бренда). Костюм состоял из сверкающего короткого топа и длинной белой юбки асимметричного кроя с большим бантом спереди. Наряд позволил актрисе похвастаться рельефным прессом.

Леа Сейду для выхода в свет выбрала «стальное» полупрозрачное платье Louis Vuitton.

Леа Сейду

Леа Сейду

Фото: Imagespace/ Global Look press

Не пропустила очередную премьеру и Шэрон Стоун. Звезда «Основного инстинкта», «Щепки» и десятков других блокбастеров появилась на красной дорожке в облегающем изумрудном платье Dolce & Gabbana со змеиным принтом и разрезом для бедра, позволившем голливудской диве продемонстрировать свои бесконечные ноги.

Днем ранее Стоун прибыла на премьеру в Каннах также в платье Dolce & Gabbana, принт которого напоминал узоры гжели.

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун

Фото: Imagespace/ Global Look press

Венсан Кассель посещает все светские тусовки в компании молодой жены Тины Кунаки. Не стала исключением и премьера в Каннах. Актер выбрал классический костюм со смокингом, а Тина — платье Valentino оттенка мяты.

Тина Кунаки и Венсан Кассель

Тина Кунаки и Венсан Кассель

Фото: Imagespace/ Global Look press

Модель и актриса Эмили Ратаковски позировала перед сотнями камер в прозрачном кружевном черном платье Miu Miu. Эмили не изменяет себе и при каждом появлении на публике хвастается точеной фигурой.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Фото: Imagespace/ Global Look press

Фильм обладателя двух золотых пальмовых ветвей (в номинациях «Золотой наставник» и особый приз жюри за фильм «Автокатастрофа») Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» рассказывает о недалеком будущем, когда человеческая эволюция идет более быстрыми, чем сейчас, темпами. Кто-то из людей с легкостью принимает происходящие с телом изменения, а кто-то сопротивляется им изо всех сил.

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