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В Каннах черная комедия с Харрельсоном забрала главный приз, Серебренников остался ни с чем

Во Франции завершился 75-й Каннский кинофестиваль. День закрытия фестиваля мирового масштаба традиционно выдался насыщенным: фотосессии, очередная премьера, красная дорожка и награждение победителей.
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Илья Стюарт, Один Ланд Байрон, Алена Михайлова и Кирилл Серебренников

Фото: Alberto Terenghi/Cannes 2022/ Global Look press

В 2022 году фестиваль в Каннах проходил якобы без участия делегаций и гостей из РФ. Но россияне по красной дорожке все же прошлись. Драму «Жена Чайковского» с Аленой Михайловой в главной роли представил режиссер Кирилл Серебренников.

После показала зал стоя приветствовал с овациями Алену Михайлову и режиссера. Но в итоге фильм «Жена Чайковского» остался без приза.

Триумфатором Каннского кинофестиваля стал шведский режиссер Рубен Эстлунд. За фильм «Треугольник печали», черную комедию с Вуди Каррельсоном в главной роли, автор получил «Золотую пальмовую ветвь».

Гран-при фестиваля получил фильм «Близко» Лукаса Дона, еще один гран-при ушел режиссеру Клер Дени за фильм «Полуденные звезды».

Лучшим сценаристом стал Тарик Салех («Парень с небес»), награду как лучший режиссер получил Пак Чхан-ук за фильм «Решение уйти», приз жюри ушел фильмам «Восемь гор» и «Иа», лучшим актером назвали звезду южнокорейского кино Сона Кана-хо («Посредник»), приз как лучшая актриса получила Зара Амир Эбрахими «Священный паук», Специальный юбилейный приз 75-го кинофестиваля ушел фильму «Тори и Локита», «Золотую камеру» за лучший дебют вручили создателям фильма «Боевой пони», Лиз Акока и Романа Гере получили Гран-при конкурса «Особый взгляд» («Худшие»).

Ведущей церемонии закрытия стала Виржини Эфира, она же вела и церемонию открытия кинофестиваля в Каннах. Звезда фильмов «Эта безумная любовь», «Белый клык» и других появилась на публике в платье-жакете Saint Laurent.

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виржини Эфира

Фото: Serge Arnal/ Global Look press

Диана Крюгер прибыла на вручение наград с женихом Норманом Ридусом. Для выхода в свет обладательница приза кинофестиваля в Каннах как лучшая актриса выбрала сверкающее облегающее платье Ami с огромным бантом-шлейфом.

Модель Мадалина Генеа также выбрала платье со шлейфом с пикантными разрезами на интересных местах фигуры.

Диана Крюгер и Норман Ридус

IMAGO/Dave Bedrosian/ Global Look press

Мадалина Генеа

Panoramic/ Global Look press

Ожидающая третьего ребенка Мишель Уильямс на фотоколе позировала в элегантном черном костюме с коротким топом, а позже на красноq дорожке появилась в платье Chanel.

Мишель Уильямс на фотоколе

Alberto Terenghi/ Cannes 2022/ Global Look press

Мишель на церемонии закрытия фестиваля

Isabelle Vautier/ Global Look press

Британская актриса Джемма Чан («Экзамен», «Фантастические твари и где они обитают» на церемонию закрытия прибыла в лаконичном платье Louis Vuitton с топом-бюстье.

Джемма Чан

Джемма Чан

Фото: Dave Bedrosian/ Global Look press

Звезда фильмов про девушку с татуировкой дракона Нуми Рапас для красной дорожки выбрала элегантное бархатное платье Moschinoс открытыми плечами и рукавами-фонариками.

Стилисты нанесли актрисе неяркий макияж, сделали тугую мокрую укладку с высоким пучком. Образ дополнили колье и серьгами с сапфирами.

Нуми Рапас

Нуми Рапас

Фото: IMAGO/Dave Bedrosian/ Global Look press

Чей образ с красной дорожки Каннского кинофестиваля вам понравился больше? Напишите в комментариях

Фото: Global Look press

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