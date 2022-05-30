В Каннах черная комедия с Харрельсоном забрала главный приз, Серебренников остался ни с чем

В 2022 году фестиваль в Каннах проходил якобы без участия делегаций и гостей из РФ. Но россияне по красной дорожке все же прошлись. Драму «Жена Чайковского» с Аленой Михайловой в главной роли представил режиссер Кирилл Серебренников.

После показала зал стоя приветствовал с овациями Алену Михайлову и режиссера. Но в итоге фильм «Жена Чайковского» остался без приза.

Триумфатором Каннского кинофестиваля стал шведский режиссер Рубен Эстлунд. За фильм «Треугольник печали», черную комедию с Вуди Каррельсоном в главной роли, автор получил «Золотую пальмовую ветвь».

Гран-при фестиваля получил фильм «Близко» Лукаса Дона, еще один гран-при ушел режиссеру Клер Дени за фильм «Полуденные звезды».

Лучшим сценаристом стал Тарик Салех («Парень с небес»), награду как лучший режиссер получил Пак Чхан-ук за фильм «Решение уйти», приз жюри ушел фильмам «Восемь гор» и «Иа», лучшим актером назвали звезду южнокорейского кино Сона Кана-хо («Посредник»), приз как лучшая актриса получила Зара Амир Эбрахими «Священный паук», Специальный юбилейный приз 75-го кинофестиваля ушел фильму «Тори и Локита», «Золотую камеру» за лучший дебют вручили создателям фильма «Боевой пони», Лиз Акока и Романа Гере получили Гран-при конкурса «Особый взгляд» («Худшие»).

Ведущей церемонии закрытия стала Виржини Эфира, она же вела и церемонию открытия кинофестиваля в Каннах. Звезда фильмов «Эта безумная любовь», «Белый клык» и других появилась на публике в платье-жакете Saint Laurent.