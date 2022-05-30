В Каннах черная комедия с Харрельсоном забрала главный приз, Серебренников остался ни с чем
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Фото: Alberto Terenghi/Cannes 2022/ Global Look press
В 2022 году фестиваль в Каннах проходил якобы без участия делегаций и гостей из РФ. Но россияне по красной дорожке все же прошлись. Драму «Жена Чайковского» с Аленой Михайловой в главной роли представил режиссер Кирилл Серебренников.
После показала зал стоя приветствовал с овациями Алену Михайлову и режиссера. Но в итоге фильм «Жена Чайковского» остался без приза.
Триумфатором Каннского кинофестиваля стал шведский режиссер Рубен Эстлунд. За фильм «Треугольник печали», черную комедию с Вуди Каррельсоном в главной роли, автор получил «Золотую пальмовую ветвь».
Гран-при фестиваля получил фильм «Близко» Лукаса Дона, еще один гран-при ушел режиссеру Клер Дени за фильм «Полуденные звезды».
Лучшим сценаристом стал Тарик Салех («Парень с небес»), награду как лучший режиссер получил Пак Чхан-ук за фильм «Решение уйти», приз жюри ушел фильмам «Восемь гор» и «Иа», лучшим актером назвали звезду южнокорейского кино Сона Кана-хо («Посредник»), приз как лучшая актриса получила Зара Амир Эбрахими «Священный паук», Специальный юбилейный приз 75-го кинофестиваля ушел фильму «Тори и Локита», «Золотую камеру» за лучший дебют вручили создателям фильма «Боевой пони», Лиз Акока и Романа Гере получили Гран-при конкурса «Особый взгляд» («Худшие»).
Ведущей церемонии закрытия стала Виржини Эфира, она же вела и церемонию открытия кинофестиваля в Каннах. Звезда фильмов «Эта безумная любовь», «Белый клык» и других появилась на публике в платье-жакете Saint Laurent.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Serge Arnal/ Global Look press
Диана Крюгер прибыла на вручение наград с женихом Норманом Ридусом. Для выхода в свет обладательница приза кинофестиваля в Каннах как лучшая актриса выбрала сверкающее облегающее платье Ami с огромным бантом-шлейфом.
Модель Мадалина Генеа также выбрала платье со шлейфом с пикантными разрезами на интересных местах фигуры.
IMAGO/Dave Bedrosian/ Global Look press
Panoramic/ Global Look press
Ожидающая третьего ребенка Мишель Уильямс на фотоколе позировала в элегантном черном костюме с коротким топом, а позже на красноq дорожке появилась в платье Chanel.
Alberto Terenghi/ Cannes 2022/ Global Look press
Isabelle Vautier/ Global Look press
Британская актриса Джемма Чан («Экзамен», «Фантастические твари и где они обитают» на церемонию закрытия прибыла в лаконичном платье Louis Vuitton с топом-бюстье.
Фото: Dave Bedrosian/ Global Look press
Звезда фильмов про девушку с татуировкой дракона Нуми Рапас для красной дорожки выбрала элегантное бархатное платье Moschinoс открытыми плечами и рукавами-фонариками.
Стилисты нанесли актрисе неяркий макияж, сделали тугую мокрую укладку с высоким пучком. Образ дополнили колье и серьгами с сапфирами.
Фото: IMAGO/Dave Bedrosian/ Global Look press
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Фото: Global Look press