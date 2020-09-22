В каком возрасте люди чаще всего испытывают эмоциональное и профессиональное выгорание

Большинство из нас знакомо с концепцией выгорания. Это состояние эмоционального, физического и умственного истощения, вызванное чрезмерным и длительным стрессом. Но теперь, как сообщает онлайн-издание Metro, ученые знают возраст, в котором стоит максимально поберечь себя. Согласно новому исследованию британских ученых, скорее всего, это произойдет с вами в 32 года. Именно люди этого возраста составляют 50% рабочей силы Великобритании, и они в данный момент проживают вторую экономическую рецессию в своей взрослой жизни, что служит серьезным триггером для наступления выгорания.

Основными причинами стресса и истощения для людей этой возрастной группы являются увеличение продолжительности рабочего дня в связи с тем, что многие из них все еще продолжают работать удаленно (59%), неспособность разделить карьеру и личную жизнь (42%), а также столкновение со ставшим более высококонкурентным рынком труда (33%). Из-за затянувшегося карантина и закрытых границ большинство молодых людей не смогли нормально сходить в отпуск, а культура «всегда быть на связи» лишь добавляет напряжения.