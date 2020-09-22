В каком возрасте люди чаще всего испытывают эмоциональное и профессиональное выгорание
Большинство из нас знакомо с концепцией выгорания. Это состояние эмоционального, физического и умственного истощения, вызванное чрезмерным и длительным стрессом. Но теперь, как сообщает онлайн-издание Metro, ученые знают возраст, в котором стоит максимально поберечь себя. Согласно новому исследованию британских ученых, скорее всего, это произойдет с вами в 32 года. Именно люди этого возраста составляют 50% рабочей силы Великобритании, и они в данный момент проживают вторую экономическую рецессию в своей взрослой жизни, что служит серьезным триггером для наступления выгорания.
Основными причинами стресса и истощения для людей этой возрастной группы являются увеличение продолжительности рабочего дня в связи с тем, что многие из них все еще продолжают работать удаленно (59%), неспособность разделить карьеру и личную жизнь (42%), а также столкновение со ставшим более высококонкурентным рынком труда (33%). Из-за затянувшегося карантина и закрытых границ большинство молодых людей не смогли нормально сходить в отпуск, а культура «всегда быть на связи» лишь добавляет напряжения.
Чтобы хоть как-то снизить уровень стресса и справиться с выгоранием, каждый пятый опрошенный начал заниматься йогой или медитировать. Многие заявили, что карантин очень сильно приблизил их к истощению – это связано с отсутствием полноценной социальной жизни и постоянным чувством одиночества. Чтобы избежать эмоционального и профессионального выгорания, эксперты советуют всем соблюдать распорядок дня независимо от того, работаете вы из офиса или из дома. Убедитесь, что вы высыпаетесь. Также стоит составлять себе план дня и выполнять все пункты один за другим, а не браться за все сразу – это повысит вашу эффективность. И старайтесь организовать свое рабочее место поближе к окну, воздействие солнечного света очень помогает чувствовать себя энергичнее.
Фото: depositphotos
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