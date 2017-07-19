В каком платье невеста Никиты Преснякова пойдет под венец
Уже через неделю Никита Пресняков и Алена Краснова станут мужем и женой
Подготовка к церемонии идет полным ходом. Как ранее рассказывали возлюбленные, торжество пройдет в Подмосковье, в одном из коттеджных поселков, куда приглашены порядка 200 гостей. Сегодня же стали известны новые подробности грядущей свадьбы, а именно в каком платье невеста пройдет к алтарю.
Как оказалось, Краснова выйдет замуж в наряде от бренда «Вeloezoloto», сообщает WMJ.ru. Дизайнер марки Юлия Прохорова опубликовала фото в Facebook, где отметила Никиту и Алену. Дизайнер назвала предстоящее торжество свадьбой года. Саму модель платья Юлия не рассекретила.
Фото: instagram.com, facebook.com