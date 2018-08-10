В горы — на лошадях: Валерия рассказала о необычном отдыхе

«Сказать, что поход был экстремальным, — ничего не сказать. Погода сразу преподносила нам сюрпризы — то дождь, то сильный туман, то жара, то почти зимний холод. Ежедневно поднимались на лошадях на высоту 3000 м, всего прошли около 100 км. На ночлег разбивали лагерь, спали в палатках. Карачаевские скакуны уникальны: сильные, умные, невероятно выносливые, надёжные несли нас по горам вверх и вниз по узеньким каменистым тропинкам, по ручьям и горным речкам, над обрывами, между скал. Местные всадники сказали нам: доверьтесь лошади — она знает все. Какая необыкновенно красивая природа, какие мужественные гостеприимные люди в Карачаево-Черкессии. Спасибо за такие яркие впечатления всем, кто организовал этот незабываемый поход и разделил с нами радость случившегося. Прилетели домой, но часть моего сердца навсегда останется в том удивительном крае. #цивилизациядляслабаков», — подытожила артистка.