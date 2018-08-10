В горы — на лошадях: Валерия рассказала о необычном отдыхе

50-летняя Валерия ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и предпочитает активный отдых. Не так давно певица устроила себе спортивные каникулы, а сегодня опубликовала в Instagram впечатления о конном походе, в котором приняла участие вместе с любимым супругом Иосифом Пригожиным: «Целую неделю мы не выходили на связь— находились в конном походе по Карачаево-Черкессии. Не знаю, с чего начать рассказ. Ну, наверное, с того, что я никогда в жизни не садилась на лошадь. Я очень рада, что наши друзья, инициаторы похода, настояли на том, чтобы мы присоединились к ним — была проверка собственной физической выносливости и силы духа. Маршрут пролегал из Тебердинского ущелья в Дуутское, из Учкуланского — к озеру Хурла-Кёль».
«Сказать, что поход был экстремальным, — ничего не сказать. Погода сразу преподносила нам сюрпризы — то дождь, то сильный туман, то жара, то почти зимний холод. Ежедневно поднимались на лошадях на высоту 3000 м, всего прошли около 100 км. На ночлег разбивали лагерь, спали в палатках. Карачаевские скакуны уникальны: сильные, умные, невероятно выносливые, надёжные несли нас по горам вверх и вниз по узеньким каменистым тропинкам, по ручьям и горным речкам, над обрывами, между скал. Местные всадники сказали нам: доверьтесь лошади — она знает все. Какая необыкновенно красивая природа, какие мужественные гостеприимные люди в Карачаево-Черкессии. Спасибо за такие яркие впечатления всем, кто организовал этот незабываемый поход и разделил с нами радость случившегося. Прилетели домой, но часть моего сердца навсегда останется в том удивительном крае. #цивилизациядляслабаков», — подытожила артистка.
Фото: instagram