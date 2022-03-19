В горнолыжном пуховике и с сумочкой за 182 тыс. рублей: Юлия Барановская покорила Байкал

После 9 лет счастливого брака телеведущая Юлия Барановская и футболист Андрей Аршавин со скандалом развелись. Женщина осталась одна с тремя детьми, но не пала духом. Телеведущая смогла построить успешную карьеру и остаться при этом хорошей матерью для своих детей. Вместе с ними Барановская достаточно часто проводит время: путешествует, отмечает праздники, гуляет по улицам столице. В одном из интервью многодетная мама поделилась, что визиты разных уголков мира вместе с наследниками обходятся ей в очень круглую сумму. Однако она не жалеет тратить финансы на эмоции своих детей. На этот раз они отправились на озеро Байкал. Юлия Барановская призналась, что давно мечтала посетить столь красивое место родной страны. «Мы с детьми очень счастливы и вам этого желаем. Байкал — абсолютно точно место силы. Счастлива быть здесь», — поделилась Юлия. В мини путешествии