В гордом одиночестве: принц Гарри посетил знаменитое родео в Техасе без супруги

В минувшие выходные в Форт-Уэрте прошли популярные соревнования по родео Stockyards Championship. Среди зрителей был замечен член королевской семьи принц Гарри. Журналисты предположили, что Меган Маркл не стала сопровождать супруга, так как является активной защитницей животных и подобные соревнования считает неприемлемыми. Детей звездной пары на бое быков также не было, сообщает Page Six.

Гарри и ранее посещал светские мероприятия без жены. Например, на финале Суперкубка с герцогом была его кузина — принцесса Евгения.