В гордом одиночестве: принц Гарри посетил знаменитое родео в Техасе без супруги
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Фото: Steve Taylor/Global Look Press
В минувшие выходные в Форт-Уэрте прошли популярные соревнования по родео Stockyards Championship. Среди зрителей был замечен член королевской семьи принц Гарри. Журналисты предположили, что Меган Маркл не стала сопровождать супруга, так как является активной защитницей животных и подобные соревнования считает неприемлемыми. Детей звездной пары на бое быков также не было, сообщает Page Six.
Гарри и ранее посещал светские мероприятия без жены. Например, на финале Суперкубка с герцогом была его кузина — принцесса Евгения.
Принц даже примерил ковбойскую шляпу, из-за чего многие зрители его не сразу узнали.
Колизей Коутауна, который посетил Гарри, имеет богатую историю, связанную с родео и Западом. Так, например, это место оборудовано всеми современными удобствами, но это не мешает ему сохранять ощущение исторического места. Видимо, принц хотел проникнуться духом своей нового места жительства. Напомним, что он вместе с супругой переехали в Калифорнию всего два года назад после того, как официально отказались от королевского статуса.
Фото: Global Look Press