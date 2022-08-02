В гордом одиночестве: Настасья Самбурская рассталась с двойником Брэдли Купера

В отличие от других звезд, которые, едва закончив одни отношения, тут же начинают другие, актриса Настасья Самбурская отчаянно не может найти своего спутника жизни. Вот и сейчас стало известно, что звезда молодежного сериала «Универ» рассталась с молодым человеком как две капли воды похожим на голливудского актера Брэдли Купера. Решение далось ей непросто и теперь, по словам 35-летней знаменитости, она полностью разочаровалась в мужчинах.

Сначала поклонники заметили, что актриса перестала публиковать в своем микроблоге совместные снимки со стоматологом Глебом Пекли, которого прозвали двойником голливудской звезды, а после и вовсе засыпали Самбурскую неудобными вопросами. Ей ничего не оставалось, кроме как признаться, что ее сердце вновь свободно. При этом она уточнила, что в наше время действительно сложно встретить достойного кандидата.

«Такие мужчины либо уже женаты, либо еще не родились. А я как бы не молодею», — подытожила артистка.