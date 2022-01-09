В годовщину бракосочетания Тарасовы устроили свадебную фотосессию
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @tarasov23
Тарасов в строгом костюме-тройке, Костенко в роскошном длинном платье, изысканные интерьеры - эти снимки не могут не трогать. Кроме того, Тарасов обратился через Instagram к жене - как бы подводя итоги первых прожитых лет.
«Я очень тебя люблю и благодарен тебе за все. За эти 4 года ты создала уют в нашем доме, родила нам троих прекрасных детей, была со мной в сложные и счастливые моменты», - перечислил спортсмен. Он также признался, что «мы стали еще ближе (и это только начало)», что любит жену так же сильно, как и прежде, и ничего не хочет менять.
«Идем дальше, родная!», - заявил Дмитрий и попросил супругу не отписываться от него в Instagram и сменить «наконец-то, ник». Тарасов и Костенко поженились в 2018 году. Для спортсмена этот брак третий по счету. Союз с Оксаной Пономаренко длился с 2008 по 2012 годы; от этого брака у Тарасова родилась дочь Ангелина. Второй супругой Дмитрия стала Ольга Бузова. Пара развелась в конце 2016 года. В нынешнем браке с Анастасией Костенко родилось трое детей: Милана, Ева и Алексей.
Фото: Instagram Дмитрия Тарасова, Анастасии Костенко