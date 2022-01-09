В годовщину бракосочетания Тарасовы устроили свадебную фотосессию

«Я очень тебя люблю и благодарен тебе за все. За эти 4 года ты создала уют в нашем доме, родила нам троих прекрасных детей, была со мной в сложные и счастливые моменты», - перечислил спортсмен. Он также признался, что «мы стали еще ближе (и это только начало)», что любит жену так же сильно, как и прежде, и ничего не хочет менять.