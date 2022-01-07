В гигантской шляпе и колготках: Ивлеева загорает в Мексике в готическом образе

«Анастасия — современный вариант Мэрилин Монро», «Кайфовая Настюша», «Что за женщина!», «Вау! Очень красивая», «Все прекрасно! Один вопрос: а зачем колготки?» , «А в таком образе точно загорают?» — разделились мнения поклонников Насти в комментариях. Кто-то восхищался внешностью популярной блогерши, а кто-то никак не могут понять логику ее образа.

На одной из фотографий заметен блогер и рэпер Эльдар Джарахов. Долгое время их с Настей связывала только дружба. Но, возможно, после развода Ивлеевой с рэпером Элджеем, у Эльдара появился шанс.

Напомним, Настя Ивлеева и Алексей Узенюк (Элджей) поженились в 2019 году. Настя даже официально взяла себе его фамилию. В соцсетях пара показывала настоящую идиллию, они вместе купили и обустраивали дорогой дом. Но летом 2021 года Ивлеева и Элджей объявили о расставании. Пара официально развелась.

После развода Настя признавалась, что все еще любит бывшего мужа, но это расставание было необходимо им обоим. Настя и Алексей продолжают общаться как друзья.