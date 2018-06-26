«В этих плавках ничего не болтается»: Максим Галкин показал, как загорает

Подписчики оценили ролик, опубликованный в микроблоге Галкина: «Спасибо смеялась от души», «Я момент с выпрыгом с разворотом пересмотрела очень много раз», «Зачет Макс! Как бы Лиза прокомментировала это?!», «Вот в кого Лиза своей харизмой и театральностью» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Напомним, сейчас семейство Максима Галкина и Аллы Пугачевой в полном составе отдыхает на Кипре. Телеведущий с удовольствием делится яркими снимками и видеороликами с участием обоих детей, а также супруги. Смотрите их ниже.