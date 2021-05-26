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«В добрый путь»: звезды поздравляют детей-школьников с окончанием учебного года

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Волкова с дочкой

Фото: @volkovihome

Кто-то еще учится в начальной школе, другие заканчивают школу.

С окончанием учебного года все родители спокойно вздохнули – в том числе и звезды. У многих селебрити дети учатся в школе, и они с радостью делятся с поклонниками кадрами последних школьных дней своих наследников.

Елена Ксенофонтова поздравляет своего сына Тимофея с окончанием школы. В своем блоге она опубликовала кадры с его последнего звонка, и пожелала ему – «В добрый путь».

Евгений Миронов поздравил с окончанием первого учебного года своего 7-летнего сына. Не так давно стало известно о том, что актер воспитывает мальчика, которого ему родила суррогатная мать.

«Моя гордость. Сын окончил первый класс с кучей медалей и дипломов. Дерзай, мой мальчик!», – написал он.

Ранее фотографией подросших за год первоклассников поделился Максим Галкин – его близнецы Гарри и Лиза в этом году пошли в первый класс и успешно его окончили.

3-й класс закончила Елизавета – дочь Екатерины Волковой.

«Улетаю со спокойной душой на гастроли, Лизуня укатит на скейте без мыслей, что нужно потом делать домашку, ну, а у хвостов обычный день. У них всегда лето и каникулы», – поздравила дочку актриса.

А дети Оксаны Самойловой и Джигана отмечают конец года вместе с неожиданным гостем – Даней Милохиным.

Дети звезд могут похвастаться успехами не только в школе, но и в творческих делах.

Гарик Харламов похвастался творческими успехами дочери Насти от Кристины Асмус – девочка создает талантливые картины.

Симона Юнусова, мать Тимати, показала видео с открытого урока в актерской школе, где учится Алиса, дочь рэпера от Алены Шишковой.

А бывший муж Полины Гагариной, несмотря на развод, трогательно поздравил ее сына от первого брака Андрея с успешным окончанием музыкальной школы.

Судя по всему, парня ждет большое будущее, а поддержка близких ему обеспечена.

Фото и видео: Instagram Елены Ксенофонтовой, Максима Галкина, Евгения Миронова, Симоны Юнусовой, Екатерины Волковой

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