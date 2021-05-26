«В добрый путь»: звезды поздравляют детей-школьников с окончанием учебного года

С окончанием учебного года все родители спокойно вздохнули – в том числе и звезды. У многих селебрити дети учатся в школе, и они с радостью делятся с поклонниками кадрами последних школьных дней своих наследников.

Елена Ксенофонтова поздравляет своего сына Тимофея с окончанием школы. В своем блоге она опубликовала кадры с его последнего звонка, и пожелала ему – «В добрый путь».