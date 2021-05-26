«В добрый путь»: звезды поздравляют детей-школьников с окончанием учебного года
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Фото: @volkovihome
С окончанием учебного года все родители спокойно вздохнули – в том числе и звезды. У многих селебрити дети учатся в школе, и они с радостью делятся с поклонниками кадрами последних школьных дней своих наследников.
Елена Ксенофонтова поздравляет своего сына Тимофея с окончанием школы. В своем блоге она опубликовала кадры с его последнего звонка, и пожелала ему – «В добрый путь».
Евгений Миронов поздравил с окончанием первого учебного года своего 7-летнего сына. Не так давно стало известно о том, что актер воспитывает мальчика, которого ему родила суррогатная мать.
«Моя гордость. Сын окончил первый класс с кучей медалей и дипломов. Дерзай, мой мальчик!», – написал он.
Ранее фотографией подросших за год первоклассников поделился Максим Галкин – его близнецы Гарри и Лиза в этом году пошли в первый класс и успешно его окончили.
3-й класс закончила Елизавета – дочь Екатерины Волковой.
«Улетаю со спокойной душой на гастроли, Лизуня укатит на скейте без мыслей, что нужно потом делать домашку, ну, а у хвостов обычный день. У них всегда лето и каникулы», – поздравила дочку актриса.
А дети Оксаны Самойловой и Джигана отмечают конец года вместе с неожиданным гостем – Даней Милохиным.
Дети звезд могут похвастаться успехами не только в школе, но и в творческих делах.
Гарик Харламов похвастался творческими успехами дочери Насти от Кристины Асмус – девочка создает талантливые картины.
Симона Юнусова, мать Тимати, показала видео с открытого урока в актерской школе, где учится Алиса, дочь рэпера от Алены Шишковой.
А бывший муж Полины Гагариной, несмотря на развод, трогательно поздравил ее сына от первого брака Андрея с успешным окончанием музыкальной школы.
Судя по всему, парня ждет большое будущее, а поддержка близких ему обеспечена.
Фото и видео: Instagram Елены Ксенофонтовой, Максима Галкина, Евгения Миронова, Симоны Юнусовой, Екатерины Волковой
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