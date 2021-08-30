В диких условиях: как Ляйсан Утяшева и Павел Воля проводят отпуск в доме на колесах
Ляйсан Утяшева и Павел Воля проводят отпуск не на Мальдивах по примеру многих звезд — они выбрали более оригинальный и романтичный способ отдохнуть летом. Вместе со своими друзьями и двумя детьми они отправились в путешествие в доме на колесах.
«Мы отправились в путешествие на… автодоме. Вернее, даже на четырех автодомах — с друзьям», — рассказала в своем блоге звезда.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @pavelvolyaofficial
«Уже на второй день меня затянуло в эту романтику, а дети вообще в полном восторге. Из очевидных прелестей — ночные посиделки под звездами у океана, гитара, костры, возможность посмотреть места, недоступные туристам… Местами полная "дичка". Бытовые плюсы тоже есть: кровать всегда с тобой, душ, туалет, даже плита есть, хоть все и в мини версии», — делилась впечатлениями Ляйсан.
Паре удалось добраться до пляжа — сегодня в сториз Ляйсан опубликовала, как Павел Воля и дети собираются попробовать серфинг и проводят время на берегу моря в махровых халатиках с капюшоном.
Дочь Ляйсан София даже на отдыхе не забывает про учебу — гимнастка поделилась милым видео, как девочка сидит на берегу и по слогам читает книжку.
В своем блоге звезда с удовольствием делится фрагментами их путешествия, а заодно и дает советы тем, кто решил вдохновиться их примером и попробовать такой же отдых. Сейчас компания покоряет просторы Португалии и успела столкнуться с некоторыми местными особенностями.
«Если кто-нибудь вдохновится и тоже захочет так же, имейте в виду, что в сам Лисcабон и в Синтру на автокараванах въехать нельзя. Так что придется парковаться на подъезде к городу и добираться дальше на такси», — объяснила Утяшева.
Фото: Instagram Ляйсан Утяшевой и Павла Воли
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