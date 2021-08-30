В диких условиях: как Ляйсан Утяшева и Павел Воля проводят отпуск в доме на колесах

Ляйсан Утяшева и Павел Воля проводят отпуск не на Мальдивах по примеру многих звезд — они выбрали более оригинальный и романтичный способ отдохнуть летом. Вместе со своими друзьями и двумя детьми они отправились в путешествие в доме на колесах.

«Мы отправились в путешествие на… автодоме. Вернее, даже на четырех автодомах — с друзьям», — рассказала в своем блоге звезда.