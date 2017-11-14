В дерзком мини на эскалаторе: Мария Максакова спустилась в метро
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40-летняя Мария Максакова снова дает концерты и добирается до репетиционного зала на метро.
Сегодня на странице оперной певицы Марии Максаковой в Facebook появилось фото, на котором она запечатлена в дерзком мини на эскалаторе. Опаздывая на концерт, артистка спустилась в метро.
«Бегом на репетицию!» — пояснила счастливая молодая мамочка.
Следующее селфи Мария сделала в вагоне.
В пуховике, мини и ботфортах она наверняка отличалась от обычных посетителей Киевской подземки. В комментариях к записи певица не без удовольствия отметила, что ее узнают жители города и положительно оценивают ее творчество.
Фото: facebook