40-летняя Мария Максакова снова дает концерты и добирается до репетиционного зала на метро.

Сегодня на странице оперной певицы Марии Максаковой в Facebook появилось фото, на котором она запечатлена в дерзком мини на эскалаторе. Опаздывая на концерт, артистка спустилась в метро. «Бегом на репетицию!» — пояснила счастливая молодая мамочка.

Следующее селфи Мария сделала в вагоне.