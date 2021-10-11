В деле против бывшего мужа Гагарину представит адвокат Пелагеи

«Первое судебное заседание назначено на 3 ноября, оно пройдет в закрытом режиме», — сообщается в пресс-службе суда.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков развелись в декабре 2020 года. Они планировали разделить опеку общей дочери Мии мирно. По договоренности, девочка должна была остаться жить с матерью, а Дмитрий иметь возможность навещать ее в любое время. Но вскоре Исхаков внезапно запретил бывшей супруге вывозить дочь заграницу, якобы из-за того, что компанию им должен был составить новый избранник певицы. Также фотографа не удовлетворяет то, что он постоянно должен спрашивать у Гагариной разрешения на встречи с дочерью. Таким образом бывшие супруги решили уладить все законным путем и обратились в суд.