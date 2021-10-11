В деле против бывшего мужа Гагарину представит адвокат Пелагеи
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
По сообщениям «7Дней» в суде интересы Полины Гагариной будет представлять известный адвокат Филипп Рябченко. На его счету множество звездных разводов, в том числе расторжение брака певицы Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным.
«Первое судебное заседание назначено на 3 ноября, оно пройдет в закрытом режиме», — сообщается в пресс-службе суда.
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков развелись в декабре 2020 года. Они планировали разделить опеку общей дочери Мии мирно. По договоренности, девочка должна была остаться жить с матерью, а Дмитрий иметь возможность навещать ее в любое время. Но вскоре Исхаков внезапно запретил бывшей супруге вывозить дочь заграницу, якобы из-за того, что компанию им должен был составить новый избранник певицы. Также фотографа не удовлетворяет то, что он постоянно должен спрашивать у Гагариной разрешения на встречи с дочерью. Таким образом бывшие супруги решили уладить все законным путем и обратились в суд.
Фото и видео: Global Look Press