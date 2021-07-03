В деле Бритни Спирс найдены неточности: звезду подозревают в даче ложных показаний
По сообщениям TMZ, 39-летняя Бритни Спирс рассказала неправдоподобную информацию судье во время слушания дела об опеке над ней.
Как уверяла певица, в 2018 году ее принудили отправиться в европейский тур, заставили подписать документы без адвоката и пригрозили судом, если она решит отказаться. Бритни отметила, что жила в страхе и боялась пойти против воли представителей опекунов. Однако люди, близкие к ним, настаивают на другой версии этой истории. Организаторы турне отмечают, что певица сама попросила распланировать ее гастроли на весь год.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Так как она поняла, что свободна все это время и вполне может отправиться на выступления в Европу.
«Она буквально умоляла о европейском туре 2018 года. Она была очень взволнованна и неоднократно звонила с просьбой подтвердить его», – отмечают источники. Однако во время самих гастролей певица якобы поняла, что не хочет работать и придумала эту историю.
Напомним, что Бритни Спирс с 2008 года находится под опекой своего отца Джейми и недавно попросила суд Калифорнии отменить ее. Звезде не нравится, что ее личная жизнь и финансы контролируются. Но суд отклонил прошение певицы, отметив, что она пока не способна самостоятельно управлять своими финансами и может быть уязвима перед мошенниками.
Фото и видео: Global Look Press, Instagram
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