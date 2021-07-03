В деле Бритни Спирс найдены неточности: звезду подозревают в даче ложных показаний

По сообщениям TMZ, 39-летняя Бритни Спирс рассказала неправдоподобную информацию судье во время слушания дела об опеке над ней.

Как уверяла певица, в 2018 году ее принудили отправиться в европейский тур, заставили подписать документы без адвоката и пригрозили судом, если она решит отказаться. Бритни отметила, что жила в страхе и боялась пойти против воли представителей опекунов. Однако люди, близкие к ним, настаивают на другой версии этой истории. Организаторы турне отмечают, что певица сама попросила распланировать ее гастроли на весь год.