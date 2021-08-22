В чем секрет молодости Софии Ротару: мнения специалистов

Косметолог Роман Бессонов подтвердил источнику слова пластического хирурга о том, что звезда является частым клиентом косметологических салонов: «Певица наверняка делала биоревитализацию, колола филлеры, ботокс, прибегала к нитевому омоложению».

Специалист по фейспластике и врач-остеопат Алесь Улищенко считает, что залог красоты Ротару не только в инъекциях, но в хорошей генетике и правильном строении лица. «Секрет вечной молодости Софии Ротару заключается не только в постоянном уходе. Певице повезло, ведь у нее отличные природные задатки — хорошо развитые крупные кости черепа (особенно верхняя и нижняя челюсть), правильный прикус, мышечный тип старения, отсутствие лишнего веса, правильное положение языка (на верхнем небе), хорошая осанка. Все это залог того, что лицо будет хорошо «держаться» в старости», — рассказал Алесь.

Врач советует женщинам, которым не так повезло со строением лица, как певице, начать как можно раньше начать заниматься фейспластикой, следить за питанием, сном и внутренней гармонией.