«В чем секрет молодости?»: поклонники Альбины Джанабаевой восхищаются ее новой фотографией без макияжа

Альбина Джанабаева регулярно подтверждает свой статус одной из самых красивых женщин в шоу-бизнесе. Бывшая участница группы «ВИА Гра» собирает тысячи комплиментов от восторженных поклонников как в реальной жизни, так и в социальных сетях. Певица обрадовала своих подписчиков новой фотографией без макияжа, которую сделала во время презентации новой песни «День и ночь» на «Русском радио» Украины.

«Пробки часто меняют планы людей, но результат не изменен: #деньиночь на @rusradio_ua. И посмеялись, и поболтали мы тоже душевно! #новаяпесня», — подписала фотографию певица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).