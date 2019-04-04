«В чем секрет молодости?»: поклонники Альбины Джанабаевой восхищаются ее новой фотографией без макияжа

Альбина Джанабаева регулярно подтверждает свой статус одной из самых красивых женщин в шоу-бизнесе. Бывшая участница группы «ВИА Гра» собирает тысячи комплиментов от восторженных поклонников как в реальной жизни, так и в социальных сетях. Певица обрадовала своих подписчиков новой фотографией без макияжа, которую сделала во время презентации новой песни «День и ночь» на «Русском радио» Украины.
«Пробки часто меняют планы людей, но результат не изменен: #деньиночь на @rusradio_ua. И посмеялись, и поболтали мы тоже душевно! #новаяпесня», — подписала фотографию певица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
К красоте не накрашенной Джанабаевой подписчики не остались равнодушными. Поток восхищенных отзывов незамедлительно появился в комментариях: «Такое вы солнышко!», «Очень Красивая Без Мейка-Апа)) видно что есть своя красота ) истинная Казашка )», «Красивая, естественная. Выглядите шикарно», «Такая красавица! В чем секрет молодости?». Многие поклонники также обратили внимание на то, что очень ждут презентацию песни и в России.
Альбина Джанабаева часто публикует в своем микроблоге фотографии без макияжа, что очень радует ее внимательных подписчиков. Они неустанно подчеркивают, что сейчас она выглядит совершеннее и женственнее, чем в былые времена, а постепенно настигающие 40 лет ей к лицу и делают ее только лучше и красивее.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото и видео: Instagram