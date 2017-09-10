В белоснежном купальнике на белоснежной яхте: Мария Шумакова нашла средство от хандры
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Актриса показала, как проводит свои выходные
Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова может похвастаться стройной фигурой. В Instagram актрисы часто появляются фотографии в нарядах, подчеркивающих достоинства Марии. Несколько часов назад звезда светской хроники поделилась своим рецептом от хандры, опубликовав снимок, сделанный на яхте: «Нашла средство от хандры! А как проходят ваши выходные?» Мария позирует в белом слитном купальнике, подчеркивающем тонкую талию и пышный бюст.
Фолловеры осыпали актрису комплиментами: «Моя самая обворожительная и мегасексуальная кошечка», «Взрывоопасно!», «Шикарная фигура», «Маша!!! Сума схожу от вас!!! Шикарна!!!!», «Богиня», «Русалка», «Какая вы прекрасная!», «Роскошная».
Напомним, не так давно Мария раскритиковала молодых мам, которые после рождения ребенка не смогли вернуться в форму. По мнению актрисы, рождение ребенка — «не повод на себя забивать».