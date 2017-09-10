Актриса показала, как проводит свои выходные

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова может похвастаться стройной фигурой. В Instagram актрисы часто появляются фотографии в нарядах, подчеркивающих достоинства Марии. Несколько часов назад звезда светской хроники поделилась своим рецептом от хандры, опубликовав снимок, сделанный на яхте: «Нашла средство от хандры! А как проходят ваши выходные?» Мария позирует в белом слитном купальнике, подчеркивающем тонкую талию и пышный бюст.