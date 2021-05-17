В белой рубашке и леггинсах: Галкин показал домашний «лук» Пугачевой и вкусный сюрприз от их сына

В кадре Алла Пугачева предстает в уютном домашнем «луке» - свободной белой рубашке и и белых же леггинсах. На лице Примадоны почти отсутствует декоративная косметика, а волосы аккуратно причесаны.

«Алла Борисовна очень хорошо выглядит», «Алла Борисовна с каждым годом все красивее и моложе!!! Дети просто чудо», «Роскошная Алла! Сынок- умница», «Какой стал взрослый Гарик! Ну и мы тоже хотим таких пирожков, пожалуйста, рецепт напишите», - обсуждают в комментариях.