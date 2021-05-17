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В белой рубашке и леггинсах: Галкин показал домашний «лук» Пугачевой и вкусный сюрприз от их сына

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Галкин и Алла Пугачева

Фото: @maxgalkinru / Instagram

7-летний Гарри Галкин испек пряные конвертики с морковью и яблоком для любимой мамы.

В понедельник, 17 мая, шоумен Максим Галкин поделился на своей страничке в Instagram уютным домашним видео.

«Гарри сегодня пропустил занятия, простыл немного. И пока Лиза в школе сделал маме сюрприз», - написал звездный папа.

В кадре Алла Пугачева предстает в уютном домашнем «луке» - свободной белой рубашке и и белых же леггинсах. На лице Примадоны почти отсутствует декоративная косметика, а волосы аккуратно причесаны.

«Алла Борисовна очень хорошо выглядит», «Алла Борисовна с каждым годом все красивее и моложе!!! Дети просто чудо», «Роскошная Алла! Сынок- умница», «Какой стал взрослый Гарик! Ну и мы тоже хотим таких пирожков, пожалуйста, рецепт напишите», - обсуждают в комментариях.

Фото: @maxgalkinru / Instagram

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