В белой рубашке и леггинсах: Галкин показал домашний «лук» Пугачевой и вкусный сюрприз от их сына
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @maxgalkinru / Instagram
В понедельник, 17 мая, шоумен Максим Галкин поделился на своей страничке в Instagram уютным домашним видео.
«Гарри сегодня пропустил занятия, простыл немного. И пока Лиза в школе сделал маме сюрприз», - написал звездный папа.
В кадре Алла Пугачева предстает в уютном домашнем «луке» - свободной белой рубашке и и белых же леггинсах. На лице Примадоны почти отсутствует декоративная косметика, а волосы аккуратно причесаны.
«Алла Борисовна очень хорошо выглядит», «Алла Борисовна с каждым годом все красивее и моложе!!! Дети просто чудо», «Роскошная Алла! Сынок- умница», «Какой стал взрослый Гарик! Ну и мы тоже хотим таких пирожков, пожалуйста, рецепт напишите», - обсуждают в комментариях.
Фото: @maxgalkinru / Instagram
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