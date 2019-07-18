Узнали? Как будут выглядеть Меган Маркл, Кейт Миддлтон и принцы Уильям и Гарри в 70 лет

Издание The Sun опубликовало фото «старых» принцев Уильями и Гарри, а также их жен – Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Внешность герцогов и герцогинь поменяли с помощью приложения Face App, которым заболел буквально весь мир.

Журналисты Passion.ru идею подхватили и поэкспериментировали с внешним обликом любимых членов королевской семьи. Мы не только прибавили им лет, но и представили, как могли бы выглядеть герцогини с иными прическами. Получилось по-доброму забавно. И стало ясно: даже в старости принцы с женами будут такими же позитивными и красивыми, пусть даже и с большим количеством морщинок.

Меган Маркл не изменится, возраст наложит небольшой отпечаток на ее внешность.