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Узнали? Как будут выглядеть Меган Маркл, Кейт Миддлтон и принцы Уильям и Гарри в 70 лет

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Меган Маркл

Фото: Pool/ Global Look press
Мы поэкспериментировали с модным приложением и изменили внешность членов королевской семьи.

Издание The Sun опубликовало фото «старых» принцев Уильями и Гарри, а также их жен – Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Внешность герцогов и герцогинь поменяли с помощью приложения Face App, которым заболел буквально весь мир.

Журналисты Passion.ru идею подхватили и поэкспериментировали с внешним обликом любимых членов королевской семьи. Мы не только прибавили им лет, но и представили, как могли бы выглядеть герцогини с иными прическами. Получилось по-доброму забавно. И стало ясно: даже в старости принцы с женами будут такими же позитивными и красивыми, пусть даже и с большим количеством морщинок.

Меган Маркл не изменится, возраст наложит небольшой отпечаток на ее внешность.

EAST NEWS
EAST NEWS

Кейт Миддлтон сохранит элегантность и аристократическую внешность даже в зрелом возрасте.

EAST NEWS
EAST NEWS

Принц Гарри через десятилетия станет почти полной копией принца Чарльза.

EAST NEWS
EAST NEWS

Принц Уильям через десятилетия превратится в благородного старика, обретя схожие с отцом черты.

EAST NEWS
EAST NEWS

А вы попали под действие «вируса» популярности приложения?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Getty Images, Pool/ Global Look press, East News

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