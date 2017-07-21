Супруга президента Франции выбрала стильный наряд для встречи с ирландским музыкантом

На днях первая леди Франции в Елисейском дворце встретила лидера группы U2 Боно. Музыкант приехал в Париж с благотворительной целью вместе с президентом компании One, которая помогает бороться с нищетой и болезнями в странах третьего мира, в частности в Африке.