Узкие джинсы и кожаная куртка: 64-летняя Брижит Макрон вышла в свет в образе рокерши
Супруга президента Франции выбрала стильный наряд для встречи с ирландским музыкантом
На днях первая леди Франции в Елисейском дворце встретила лидера группы U2 Боно. Музыкант приехал в Париж с благотворительной целью вместе с президентом компании One, которая помогает бороться с нищетой и болезнями в странах третьего мира, в частности в Африке.
Для встречи с Боно 64-летняя Брижит Макрон выбрала узкие обтягивающие джинсы и светло-серую кожаную куртку Louis Vuitton, дополнив образ черными туфлями лодочками.
Стоит отметить, что в таком образе рокерши Брижит выглядела очень органично, особенно рядом с фронтменом легендарной рок-группы.
Как вам образ первой леди Франции?
Фото: globallookpress.com, eastnews.ru