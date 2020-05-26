УЗИ, схватки в родильной палате и любимые дочери: Лобода показала архивные семейные кадры в новом клипе
Фото: Youtube
«Мы создали для вас легкое и очень эмоциональная видео. Надеемся, что ностальгия по тому времени, когда мы могли собираться вместе, не продлится долго и уже очень скоро мы увидимся на новых концертах. А пока - наслаждайтесь семьей! Наши дети и любимый человек рядом - это все, что нам необходимо!», — написала певица на своей странице в Instagram.
Фото: Youtube
В пятиминутный клип вошла нарезка кадров из домашнего архива Светланы Лободы, снятых во время ее концертов и репетиций, гастролей, путешествий по миру с детьми и личных важных моментов. Так, поклонники певицы смогут увидеть трогательные видеофрагменты, сделанные в период ее второй беременности: на одних кадрах старшая дочь звезды Ева идет с мамой на УЗИ, на других Лобода терпит схватки в больничной палате.
Фото: youtube
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