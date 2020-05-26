УЗИ, схватки в родильной палате и любимые дочери: Лобода показала архивные семейные кадры в новом клипе

«Мы создали для вас легкое и очень эмоциональная видео. Надеемся, что ностальгия по тому времени, когда мы могли собираться вместе, не продлится долго и уже очень скоро мы увидимся на новых концертах. А пока - наслаждайтесь семьей! Наши дети и любимый человек рядом - это все, что нам необходимо!», — написала певица на своей странице в Instagram.