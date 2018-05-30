Уже родила? Анастасию и Дмитрия Тарасовых поздравляют с появлением на свет первенца

Началось все с того, что девушка опубликовала в своем Instagram Stories фото роскошного букета и подписала его так: «Небольшая дата». При этом Анастасия оставила множество смайликов, среди которых — помолвочное кольцо, часовня и сцепленные обручальные кольца.
Некоторые фолловеры Тарасовой очень удивились этому посту, ведь тем, кто следит за личной жизнью спортсмена известно, что предложение Дмитрий сделал Анастасии 22 декабря 2017 года, они оформили брак в ЗАГСе 10 января, а венчались 6 февраля.
Предположительно это могла быть дата знакомства пары или день, когда завязались отношения спортсмена и модели, или, может, все же пора поздравлять семью Тарасовых с пополнением? Если приглядеться к этим эмодзи, можно проследить хронологию, которая логично должна завершиться изображением младенца. А вы как считаете?
Фото: Instagram