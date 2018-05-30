Уже родила? Анастасию и Дмитрия Тарасовых поздравляют с появлением на свет первенца

Предположительно это могла быть дата знакомства пары или день, когда завязались отношения спортсмена и модели, или, может, все же пора поздравлять семью Тарасовых с пополнением? Если приглядеться к этим эмодзи, можно проследить хронологию, которая логично должна завершиться изображением младенца. А вы как считаете?

Фото: Instagram