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«Уже не тот»: располневшего Игоря Николаева раскритиковали в Сети

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Игорь Николаев
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Поклонники разочарованы новым фото 58-летнего Игоря Николаева.

Поклонники Игоря Николаева в первую очередь ценят его за душевные песни. Они с радостью слушают старые произведения, с нетерпением ждут новые. Но есть и дамы, которые всегда были влюблены в героя своих снов — длинноволосого рокера с пышными усами. Новый снимок, который опубликовал в своем блоге артист, разочаровал их.

«Фруктовый чаек на свежем воздухе с другом, гениальным актером Сергеем Шакуровым. Каюмыч, дорогой, спасибо за душевные денечки! Страсбург - Баден-Баден, 29/03/2018», — добродушно написал музыкант, не ожидая критики.

«Такие барсучки!», «Игорь, я вас не узнала! Пока не увеличила фото», «Похож на Преснякова старшего))», «Игоря не узнала, уже совсем не тот», «Уже не тот», — разочарованно обсуждают фолловеры.

«Почему Вы часто бываете в Баден-Бадене?», — спрашивают одни. «Там похудательная клиника», — отвечают другие.

Фото: globallookpress, instagram

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