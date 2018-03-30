«Уже не тот»: располневшего Игоря Николаева раскритиковали в Сети

Поклонники Игоря Николаева в первую очередь ценят его за душевные песни. Они с радостью слушают старые произведения, с нетерпением ждут новые. Но есть и дамы, которые всегда были влюблены в героя своих снов — длинноволосого рокера с пышными усами. Новый снимок, который опубликовал в своем блоге артист, разочаровал их.

«Фруктовый чаек на свежем воздухе с другом, гениальным актером Сергеем Шакуровым. Каюмыч, дорогой, спасибо за душевные денечки! Страсбург - Баден-Баден, 29/03/2018», — добродушно написал музыкант, не ожидая критики.