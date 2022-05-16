Уже не холостяк: Александр Гордон тайно обвенчался с 20-летней арфисткой

Александр Гордон, два года назад оформивший развод актрисой Нозанин Абдулвасиевой, вновь решился отправиться под венец с новой возлюбленной. Молодой избраннице всего 20 лет, и она является студенткой Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова. Телеведущий познакомился с Софией Каландадзе в 2018 году. Девушка участвовала в большом фестивале в Елабуге, где играла на арфе, а Гордон читал сонеты. Возможно, именно тогда между ними и пробежала искра.