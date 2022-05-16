Уже не холостяк: Александр Гордон тайно обвенчался с 20-летней арфисткой
Фото: Russian Look/Global Look Press
Александр Гордон, два года назад оформивший развод актрисой Нозанин Абдулвасиевой, вновь решился отправиться под венец с новой возлюбленной. Молодой избраннице всего 20 лет, и она является студенткой Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова. Телеведущий познакомился с Софией Каландадзе в 2018 году. Девушка участвовала в большом фестивале в Елабуге, где играла на арфе, а Гордон читал сонеты. Возможно, именно тогда между ними и пробежала искра.
Фото: соцсети
Известно, что недавно пара узаконила свои отношения в одном из столичных загсов, а 15 мая решила обвенчаться в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. Для церемонии Гордон выбрал классический темный костюм, а Каландадзе — белое расшитое кружевое платье в пол и фату. После венчания невеста сменила наряд на более комфортный. На церемонии присутствовали только родные и близкие. Родственники невесты не сразу приняли ее выбор, но в итоге смирились.
Фото: Global Look Press