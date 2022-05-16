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Уже не холостяк: Александр Гордон тайно обвенчался с 20-летней арфисткой

58-летний телеведущий распрощался со статусом холостяка и женился на студентке, которая на 38 лет его моложе.
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Александр Гордон

Фото: Russian Look/Global Look Press

Александр Гордон, два года назад оформивший развод актрисой Нозанин Абдулвасиевой, вновь решился отправиться под венец с новой возлюбленной. Молодой избраннице всего 20 лет, и она является студенткой Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова. Телеведущий познакомился с Софией Каландадзе в 2018 году. Девушка участвовала в большом фестивале в Елабуге, где играла на арфе, а Гордон читал сонеты. Возможно, именно тогда между ними и пробежала искра.

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София Каландадзе

Фото: соцсети

Известно, что недавно пара узаконила свои отношения в одном из столичных загсов, а 15 мая решила обвенчаться в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. Для церемонии Гордон выбрал классический темный костюм, а Каландадзе — белое расшитое кружевое платье в пол и фату. После венчания невеста сменила наряд на более комфортный. На церемонии присутствовали только родные и близкие. Родственники невесты не сразу приняли ее выбор, но в итоге смирились.

Фото: Global Look Press

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