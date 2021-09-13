«Уже намного лучше»: Кейт Бекинсейл опубликовала больничное фото после травмы спины

Согласно сообщениям американской прессы, в восстановлении здоровья актрисы могла понадобится реанимация, а на свежем фото видно катетер от капельницы, что не исключает серьезности повреждения. Сейчас она продолжает находиться под наблюдением врачей.

В 2019 году у 48-летней Кейт тоже были серьезные проблемы со здоровьем, которые заставили понервничать как ее близких, так и поклонников. Тогда у актрисы лопнула киста яичника и ее срочно госпитализировали. Из-за сильных болей ей пришлось принимать морфин.

Напомним, что по актерским стопам матери, пошла и дочь Бекинсейл — Лили Шин. Не так давно мама делилась в одном из интервью, что не виделась с 22-летней дочерью на протяжении двух лет из-за пандемии, потому что накануне локдауна, Кейт уехала ради съемок в фильме в другую страну и долгое время не могла вернуться.