«Уже два годика»: Сергей Безруков тепло поздравил сына Степана с днем рождения

Сергей Безруков поделился милой фотографией со своим сыном. У его сына Степана сегодня день рождения, актер тепло поздравил малыша с праздником. Степану сегодня исполнилось два года.

«А у Стёпы сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!!! Уже два годика! Уррраааааааааа! Утро начинается с подарков)))», — пишет актер.