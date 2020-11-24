«Уже два годика»: Сергей Безруков тепло поздравил сына Степана с днем рождения
Фото: www.instagram.com/s_bezrukov/
Сергей Безруков поделился милой фотографией со своим сыном. У его сына Степана сегодня день рождения, актер тепло поздравил малыша с праздником. Степану сегодня исполнилось два года.
«А у Стёпы сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!!! Уже два годика! Уррраааааааааа! Утро начинается с подарков)))», — пишет актер.
Фотографии с сыном вызвали много эмоций у поклонников Безрукова, подписчики присоединились к поздравлениям:
«Ура!!! Поздравляем Степочку!!! Открытий, впечатлений, здоровья, вкусных конфет и нежных объятий», «Дорогой Стёпа, с твоим днем!!! Счастья, смеха и много вкусностей», «Поздравляем С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! Желаем СТЕПЕ крепкого здоровья, радости и счастья», «С днем рождения Стёпу! Пусть будет самым счастливым и здоровым, и папу с днем рождения сыночка!», «Отличного дня вашей семье! Всех земных благ!», «Всего самого наилучшего малышу», «Доброго дня! И этот день — день рождения сына! Как же это здорово! С праздником всю вашу семью! Здоровья ему, детской радости и огромного счастья!!!», «Здравствуйте! От всей души примите поздравление с днем рождением сына! Всех земных благ!».
К поздравлениям присоединились многие звезды, среди которых Елизавета Боярская, Марина Зудина, Антон Хабаров и другие.
Фото и видео: Instagram Сергея Безрукова
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