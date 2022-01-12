«Уж лучше я буду снимать за гроши и на коленях»: Литвинова — о современном кино и актерах

Актриса осудила и молодых актеров, которые не знают меры и снимаются практически везде. Она посетовала, что молодые актеры стали намного слабее «старой гвардии».

«Тут уже вопрос, кто их таких учит и потом выпускает в жизнь, — выразила озабоченность звезда. — Вот мастерская Сокурова уже много лет стабильно поставляет интересных умных режиссеров — я еще в Питере после ВГИКа работала с его учениками (правда, запуститься с картинами было намного сложнее) — он их прямо выбирает, они все штучные! Из нынешних полюбила Кантемира Балагова».

Даже во время отдыха Литвинова смотрит отечественные фильмы, старую классику. Она поддерживает молодых режиссеров и выступает против цензуры в искусстве. Рената называет насилием попытку навязать темы или актеров любому создателю кино. Признается, что автор должен быть «непослушным».

«Уж лучше я буду снимать за гроши и на коленях, чем давить себя», — заключила Рената Литвинова.