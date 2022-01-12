«Уж лучше я буду снимать за гроши и на коленях»: Литвинова — о современном кино и актерах
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
В интервью ТАСС Рената рассказала о своем отношении к современному кино и театральному искусству. Она отметила, что сегодня выходят как качественные, так и совсем плохие проекты. «Словом, не проблема для молодых запустить свой первый важный фильм — только нужны хорошие сценарии, пытливые и сумасшедшие режиссеры», — подчеркнула Рената.
Актриса осудила и молодых актеров, которые не знают меры и снимаются практически везде. Она посетовала, что молодые актеры стали намного слабее «старой гвардии».
«Тут уже вопрос, кто их таких учит и потом выпускает в жизнь, — выразила озабоченность звезда. — Вот мастерская Сокурова уже много лет стабильно поставляет интересных умных режиссеров — я еще в Питере после ВГИКа работала с его учениками (правда, запуститься с картинами было намного сложнее) — он их прямо выбирает, они все штучные! Из нынешних полюбила Кантемира Балагова».
Даже во время отдыха Литвинова смотрит отечественные фильмы, старую классику. Она поддерживает молодых режиссеров и выступает против цензуры в искусстве. Рената называет насилием попытку навязать темы или актеров любому создателю кино. Признается, что автор должен быть «непослушным».
«Уж лучше я буду снимать за гроши и на коленях, чем давить себя», — заключила Рената Литвинова.
Фото: GlobalLookPress, Instagram