«Уютный домашний образ»: Светлана Лобода показала фото с мамой и сестрой

«Красавицы все», «Красивые сестрички😍», «Очень приятно смотреть на тебя всегда» - прокомментировали запись поклонники певицы.

Такие крепкие отношения в семье Светланы легко объяснимы - родственникам пришлось пережить немало трудностей, но благодаря поддержке друг друга, неприятности остались позади. Например, в 90-е годы, когда семье не хватало денег, маленькая Света помогала маме торговать на рынке полотенцами, чтобы хоть как-то прокормить семью. Сегодня Светлана - успешная певица и мать двоих детей.