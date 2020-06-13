«Уютный домашний образ»: Светлана Лобода показала фото с мамой и сестрой
Фото: Instagram/ @lobodaofficial
Светлана не раз доказывала, что ради родных готова бросить любые дела. Когда певица узнала, что её младшая сестра Ксения выходит замуж, она специально поменяла свой график, чтобы лично присутствовать на свадьбе в Киеве.
«Мои любимые девочки ❤️ Всегда в моем сердце. Никому и никогда не дам их в обиду», - подписала фото Светлана.
«Красавицы все», «Красивые сестрички😍», «Очень приятно смотреть на тебя всегда» - прокомментировали запись поклонники певицы.
Такие крепкие отношения в семье Светланы легко объяснимы - родственникам пришлось пережить немало трудностей, но благодаря поддержке друг друга, неприятности остались позади. Например, в 90-е годы, когда семье не хватало денег, маленькая Света помогала маме торговать на рынке полотенцами, чтобы хоть как-то прокормить семью. Сегодня Светлана - успешная певица и мать двоих детей.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram/ @lobodaofficial
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!