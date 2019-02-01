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Уютные, нарядные, счастливые: звезды показали, как встретили Новый год 2019

Серый слайд, который
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Леонида Агутина

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Мы выбрали самые трогательные и яркие фотографии и видеоролики из Instagram звезд.

Ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года звезды, в основном, проводили с семьями. Агутины, Газмановы, Фадеевы, Пресняковы-Подольские, Овечкины, Бородины-Омаровы, Бекхэмы поделились семейными фотографиями. Яна Рудковская тоже показала нежный снимок со своими мужчинами: «Любви, счастья, удачи и исполнения всех Ваших желаний, с любовью, Евгений, Яна и Саня». Наташа Королева с семьей и друзьями зажигала в Крёкшино.

Сергей Безруков собирал подаренную игрушку для дочери: «Когда ДЕД МОРОЗ подарил в разобранном виде.....)))) Домик собирает ПАПА....))) Ох,нелегкая эта работа...))) Но строго по чертежам) Главное,чтобы не было лишних деталей». Светлана Зейналова полуночничала с малышкой: «Пока старшая спит, младшая втихаря громит елку». Яна Поплавская провела свободное время за приятными сборами: «Собираю чемодан, пусть Новый год пройдет в замечательных поездках!!!»

Валентин Юдашкин встретил Новый год с женой и внуками:

Елена Малышева — тоже: «Мои новогодние ангелы. Князь Игорь и король Артур!!! Внуки!!! Всех с Новым годом! Всем счастья и здоровья!!!».

Павел Воля и Ляйсан Утяшева похвастались подарками, которые им сделали дети:

Скандально известный футболист Дмитрий Тарасов отметил Новый год в далеко не узком семейном кругу: «Берегите и любите самое ценное — семью», — написал он.

Милана Тюльпанова встретила 2019 год с сыном, а укладывая его спать, столкнулась с небольшими трудностями: «Когда деток укладываете спать, читаете им сказки или придумываете на ходу?) Тема просит, чтобы я сама рассказывала, с фантазией у меня беда, и я несу такую околесицу, сама не понимаю, как мы подходим к финалу», — поинтересовалась она у подписчиц. Спустя сутки мама и сын отправились в путешествие, куда — пока тайна.

Ольга Орлова показала фото с любимцами: «Все полдня резали салаты на стол, а мы полдня пытались усадить всех вместе на этом фото. Тяжело заставить всех работать одинаково продуктивно, поэтому не судите строго результат нашей фотосессии. Четыре собаки это катастрофа».

Светлана Ходченкова поделилась фотографией в образе: «Снегурочка на дом. Дорого».

Лиза Пескова показала фото с папой: «В Европе Новогодняя ночь не считается праздником, но для меня она всегда была волшебной».

Сергей Лазарев опубликовал поздравление от себя и сына. «Никитушка выучил стихотворение и вдруг сейчас мне выдал и просто довел до слез... я в шоке... Это самое большое счастье», — написал гордый отец.

Анна Хилькевич, которая праздновала Новый год с семьей в Тайланде, поделилась забавным видео: «Коротко о новогодней ночи. Ну, я и тусанула.... до сих пор мотает». Платье актриса купила на местном рынке.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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