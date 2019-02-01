Уютные, нарядные, счастливые: звезды показали, как встретили Новый год 2019

Ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года звезды, в основном, проводили с семьями. Агутины, Газмановы, Фадеевы, Пресняковы-Подольские, Овечкины, Бородины-Омаровы, Бекхэмы поделились семейными фотографиями. Яна Рудковская тоже показала нежный снимок со своими мужчинами: «Любви, счастья, удачи и исполнения всех Ваших желаний, с любовью, Евгений, Яна и Саня». Наташа Королева с семьей и друзьями зажигала в Крёкшино.

Сергей Безруков собирал подаренную игрушку для дочери: «Когда ДЕД МОРОЗ подарил в разобранном виде.....)))) Домик собирает ПАПА....))) Ох,нелегкая эта работа...))) Но строго по чертежам) Главное,чтобы не было лишних деталей». Светлана Зейналова полуночничала с малышкой: «Пока старшая спит, младшая втихаря громит елку». Яна Поплавская провела свободное время за приятными сборами: «Собираю чемодан, пусть Новый год пройдет в замечательных поездках!!!»

Валентин Юдашкин встретил Новый год с женой и внуками: